Кто был самым добропорядочным судьей в 2018 году: примите участие в опросе

Еженедельно на 24 канале выходит программа "ЧЕСТЬ и НЕ.ЧЕСТЬ", которая отслеживает события судебной реформы и очистки судейского корпуса. В каждом же выпуске этой передачи фонд DEJURE отмечает добропорядочных и не очень судей премиями "ЧЕСТЬ недели" и "НЕ.ЧЕСТЬ недели".

Сейчас же фонд DEJURE среди судей, кто получил "ЧЕСТЬ недели", предлагает выбрать наиболее достойного представителя судейского корпуса по итогам 2018 года.

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Голосовать за человека, которому Вы бы вручили награду "ЧЕСТЬ года", следует по этой ссылке .

Ознакомиться с кандидатами на эту премию и их заслугами можно либо на Youtube-канале фонда , либо на сайте 24 канала. Также на 24 канале можно посмотреть все выпуски программы "ЧЕСТЬ и НЕ.ЧЕСТЬ".

Добавим, что премия "ЧЕСТЬ недели" достается судьям, которые приближают становления добропорядочного и эффективного правосудия в Украине, а "НЕ.ЧЕСТЬ недели" вручается тем, кого в новой системе правосудия не должно быть.