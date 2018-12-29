Кто был самым добропорядочным судьей в 2018 году: примите участие в опросе
Еженедельно на 24 канале выходит программа "ЧЕСТЬ и НЕ.ЧЕСТЬ", которая отслеживает события судебной реформы и очистки судейского корпуса. В каждом же выпуске этой передачи фонд DEJURE отмечает добропорядочных и не очень судей премиями "ЧЕСТЬ недели" и "НЕ.ЧЕСТЬ недели".
Сейчас же фонд DEJURE среди судей, кто получил "ЧЕСТЬ недели", предлагает выбрать наиболее достойного представителя судейского корпуса по итогам 2018 года.
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Голосовать за человека, которому Вы бы вручили награду "ЧЕСТЬ года", следует по этой ссылке .
Ознакомиться с кандидатами на эту премию и их заслугами можно либо на Youtube-канале фонда, либо на сайте 24 канала. Также на 24 канале можно посмотреть все выпуски программы "ЧЕСТЬ и НЕ.ЧЕСТЬ".
Добавим, что премия "ЧЕСТЬ недели" достается судьям, которые приближают становления добропорядочного и эффективного правосудия в Украине, а "НЕ.ЧЕСТЬ недели" вручается тем, кого в новой системе правосудия не должно быть.
Напомним, что последней судьей, которая в 2018 году получила премию "ЧЕСТЬ недели", стала представительница Шевченковского районного суда Киева Ирина Макаренко, которая рассматривала иск, в котором опальный руководитель ДФС Роман Насиров требовал признать действия свидетеля по уголовному делу, в котором он фигурирует, незаконными. В итоге она взвесила все за и против, и отказала в иске Насирова полностью.