Отстранение Супрун: кто и как может отменить решение суда?

И Ульяна Супрун начала проводить важные для страны реформы не имея политической поддержки парламента и полноценного законного статуса. Исполняющим обязанности министра может быть только действующий замминистра, причем ограниченное время, а полноценного министра можно назначить только после голосования за его кандидатуру в Верховной Раде. Так что как отменить законное решение суда по иску Мосийчука и как спасти реформу – огромный вопрос.

Два с половиной года кандидатуру Супрун не выносят на голосование в парламент. Народные депутаты не хотят голосовать за кандидатуру Ульяни Супрун, чтобы не получать себе негатив перед выборами, не получать критику избирателей. Никто во власти не хочет брать на себя ответственность за решения Супрун, и за то, в каком состоянии сейчас медицина. Как Ульяна все это выдерживает?

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Медицинская реформа в Украине осуществляется в уникальной ситуации – при отсутствии денег на реформу. Колоссальный дефицит бюджета накладывается на болезненную ломку отношений внутри системы здравоохранения. В этих условиях успешно осуществить реформу нельзя – большинство людей, не получающих качественные услуги из-за отсутствия средств, считают, что все эти проблемы только из-за Супрун. А она строит новую систему, результаты которой проявятся очень не скоро, потому что слишком многое надо поменять и слишком много денег надо вложить. Ее действия способствуют развитию частной медицины, но пока будет создана новая инфраструктура и заработают медстраховки пройдет немало времени.

Супрун назначена, чтобы правительство в этой болезненной сфере здравоохранения смогло отбиться от обвинений в коррупции от наших западных партнеров. Задача поддержки Запада решается, а вот сама Супрун рассчитывать на политическую поддержку в украинской власти не может. Больше никто не хочет касаться этой темы кроме нее, никто не хочет вступать на это минное поле.

Президент и премьер заступились за Супрун после резкой реакции международных организаций и послов.

Но как отменить законное решение суда? Есть только один законный путь – вынести кандидатуру Супрун в Раду, и добиться ее назначения. Вот там нужна поддержка президента, премьера и всей парламентской коалиции, всех, кто на словах поддерживает медицинскую реформу.

История о назначении и отстранении Супрун – это история о боязни ответственности власти, и о том, какие политические риски создает реформам управление в ручном режиме. Но реформа, которая она двигает – действительно по заслугам носит ее имя.

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