Кто инициирует введение пошлины на российские нефтепродукты и к чему это приведет

Группа "Приват" Игоря Коломойского и НАК "Нафтогаз" инициировали специальное расследование относительно импорта нефтепродуктов из России и требует введения 25% пошлины на импорт российского топлива.

Украинские производители нефтепродуктов 21 января инициировали введение пошлин на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России.

Соответствующую жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле подали три компании: ПАО "Укртатнафта", ОАО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча".

Ограничение поставок нефтепродуктов из России они аргументируют тем, что российским производителям из бюджета компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов по схеме возврата из бюджета акцизного налога. Такая схема, считают производители, нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО).

Что связывает инициаторов

ПАО "Укртатнафта" (УТН) управляет Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ). Это единственный крупный завод, работающий в Украине. Его номинальная годовая мощность переработки сырья – 5 млн тонн при производстве топлива стандарта Евро-5.

Контрольный пакет принадлежит олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову из группы "Приват", а также бизнесмену Александру Ярославскому. Еще 43% принадлежат государству в лице НАК "Нафтогаз Украины".

ПАО "Укрнафта" (УН) добывает более 70% нефти в стране. Контрольный пакет через "Нафтогаз" принадлежит государству. Но операционный контроль над компанией с 2003 года сохраняет группа "Приват", которой принадлежит 42% акций.

Вся добытая нефть "Укрнафты" продается структурам "Привата", которые перерабатывают ее на Кременчугском НПЗ. В управлении УН находится около 600 АЗС.

ПАО "Укргаздобыча" (УГД) добывает около 70% природного газа в Украине. Входит в Группу "Нафтогаз". Компания управляет Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). Он производит бензин, дизтопливо и сжиженный газ (LPG).

Его годовая мощность переработки – около 0,8 миллионов тонн сырья или в 6 раз меньше мощности Кременчугского НПЗ.

Согласно презентации "Укргаздобычи" от ноября 2018 года, компания планирует инвестировать в 2019-2021 годах $ 244 млн или 6,8 миллиарда грн в свои перерабатывающие заводы – Шебелинский ГПЗ и Крестищенский завод LPG.

При этом IRR проектов (Internal Rate of Return, внутренняя ставка доходности) составляет от 20% до 40% в год. Иными словами, и при существующих ценах небольшие заводы УГД могут развиваться с хорошей рентабельностью.

Совсем другая ситуация с "Укртатнафтой" Коломойского. Согласно последнему отчету компании, в 2019 году УТН планировала инвестировать в оборудование Кременчугского НПЗ всего 300 млн грн.

В течение последних четырех лет "Укртатнафта" показывает убытки. Они возникают из-за дебиторской задолженности – предприятию не платят его контрагенты.

Согласно финансовой отчетности УТН, в 2018 году дебиторская задолженность составила 4,4 миллиарда грн, в 2017 году – 3,6 миллиарда грн.

При этом, "Укртатнафта" поставляет готовые нефтепродукты на АЗС группы "Приват", которые работают под брендами "Авиас", ANP, Sentoza и другими.

Трейдеры Коломойского не платят публичной компании Коломойского, которая официально показывает убытки. Это, в частности, отражается на отсутствии дивидендов, более 43% которых пошли бы госкомпании "Нафтогаз".

При постоянных убытках за последние пять лет "Укртатнафта" не сворачивает производство, не поднимает вопрос о недобросовестных контрагентах, а требует пошлин для максимизации прибыли.

Что предусматривает повышение цены импорта и как повысится цена для потребителя

Повышение цены импорта означает, что локальные производители поднимут цены до импортного паритета. Так всегда происходит на дефицитном рынке.

ДТ и LPG – основные виды нефтепродуктов, которые бизнес использует в своей деятельности: для грузовых автомобилей, комбайнов, тракторов и другой техники.

Если решение Комиссии по международной торговле будет в пользу украинских НПЗ, бизнес будет вынужден переложить подорожание топлива в цену товаров и услуг.

В итоге, инициатива Коломойского отразится на населении страны дважды. Первый раз – на колонке АЗС для водителей авто, второй – на кассе в магазине для всех.

В случае введения заградительных пошлин в размере 8,46%, цена российского топлива вырастет на 1570 грн/т , газа – на 1240 грн/т, посчитали в профильном издании Enkorr.

В пересчете на литры рост составит около 1,1 грн/л на ДТ и 0,55 грн/л на LPG. Таким образом, общая переплата всех потребителей нефтепродуктов в течение года составит 11,5 миллиардов грн.

К слову, межведомственная комиссия по международной торговле должна принять решение, проводить ли расследование или нет в течение месяца. То есть – до 21 февраля.