Российские и иностранные артисты, которые отказались выступать в Крыму: список

Россия оккупировала Крым в 2014 году и с тех пор посещение полуострова стало настоящей проблемой не только для туристов, но и для звезд шоу-бизнеса, которые часто там выступали. Немало артистов продолжают незаконно гастролировать по Крыму, из-за чего попадают в "черный список" СБУ. Однако есть и такие, которые не признают аннексию полуострова и отказываются туда приезжать.

По украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом возможно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" в Херсонской области и только с разрешения украинской власти.

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По состоянию на август 2018 года СБУ запретила въезд в Украину более ста известным деятелям, политикам и артистам, которые незаконно приезжали на полуостров.

24 канал подготовил для вас список известных артистов, которые поддерживают позицию Украины и отказались гастролировать в Крыму.

Лайма Вайкуле

11 августа известная латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что не будет выступать в оккупированном Крыму ни за один гонорар.

Я далека от политики, но по Крыму могу сказать однозначно – я туда не поеду, какой бы гонорар мне не предлагали,

– подчеркнула она.

Из-за такого заявления певицы разгорелся настоящий скандал. Немало российских политиков и известных артистов жестоко критиковали Вайкуле и даже угрожали ей проблемами. Однако были и такие, что вступились за латвийку и поддержали ее позицию.

Лайма Вайкуле отказалась от выступлений в оккупированном Крыму

В частности, гражданский муж и продюсер артистки Андрей Латковский поддержал ее решение не давать никаких выступлений в Крыму, и отметил, что Вайкуле действует в соответствии с законом. Кроме него, выбор певицы одобрил и легендарный латвийский композитор и организатор "Юрмалы" и "Новой волны" Раймонд Паулс, который добавил, что тоже не собирается выступать в Крыму.

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По словам самой Вайкуле, она знает, что на полуострове запрещено выступать, а на предложение приехать в "русский Крым", ответила, что "приедет сразу, как снимут санкции".

Балет "Сухишвили"

В сентябре 2016 года легендарный грузинский балет "Сухишвили" отказался выступать в России и оккупированном Крыму из-за патриотического отношения к Украине. Представители танцевального коллектива резко осудили российскую агрессию в Украине и даже добавили в свою программу украинский народный танец.

С 2007 года по 2014 наш ансамбль ежегодно проводил концерты в Крыму и мы очень любим крымчан. Но в связи с событиями в Украине "Сухишвили" отказывается от гастролей в Россию, а тем более в аннексированные Россией регионы,

– заявили в балете.

Тогда свое обращение грузины начали и закончили украинским лозунгом "Слава Украине!".

Балет "Сухишвили" не гастролирует по оккупированному Крыму

Андрей Макаревич

Российский музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич открыто выступает против агрессии России в Крыму и на Донбассе. Так, артист называет полуостров исключительно "оккупированной территорией" и отказывается давать концерты там даже при условии, что получит на это разрешение украинской власти.

Я не поеду в Крым с гастролями, потому что считаю эту территорию оккупированной. Я считаю, что в сегодняшнем мире, да и в любом мире, обязательное условие его стабильности – это международные договоренности, которых надо придерживаться. Если все их бросятся не соблюдать, то начнется черт знает что. А разговор на тему "а вот американцам можно, значит нам тоже можно" – это разговор плохой. Получается, что если кто-то ворует, то и мы будем воровать. А это не позиция. Я не хочу туда ехать,

– подчеркнул Макаревич.

Андрей Макаревич выступает против оккупации Крыма и не выступает на полуострове

Алессандро Сафина

Известный итальянский певец Алессандро Сафина отменил два концерта в январе 2016 года, которые были запланированы в оккупированном Крыму. Причиной стала угроза запрета въезда на территорию Украины после посещения полуострова.

Украинская власть ввела определенные ограничения, согласно которым тот, кто въезжает в регион Крыма, будет считаться нежелательным лицом в Украине. Я сообщил об этом промоутеру из Крыма, заявив, что хочу провести эти два концерта после урегулирования конфликтной ситуации,

— сказал Сафина.

Он отметил, что надеется, что вопрос с полуостровом решится как можно быстрее, ведь от аннексии Крыма страдают тысячи люди.

Алессандро Сафина отменил концерты в Крыму

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Scorpions

Летом 2015 года немецкая группа Scorpions отказалась участвовать в боксерском шоу, которое проходило в оккупированном Россией Севастополе. Артисты отменили свое выступление, несмотря на немалый гонорар.

"Менеджер группы Scorpions подтвердил мне все условия, согласился на очень большой гонорар. Но потом прислал письмо: к сожалению, это территория, которая вызывает у нас сомнения, и мы сюда не поедем. Scorpions не будет", — рассказал организатор шоу Владимир Хрюнов.

Scorpions отказались выступать в оккупированном Крыму

Михаил Ефремов

Известный российский актер Михаил Ефремов отказался от проектов, для участия в которых ему придется посетить оккупированный Крым, чтобы не получить запрет на въезд в Украину.

В Крыму проект снимается или нет – для меня важно... Откажусь. Не поеду,

– заявил Ефремов.

Кроме того, актер, который неоднократно открыто поддерживал Украину, добавил, что его огорчила аннексия полуострова.

Михаил Ефремов не поедет в оккупированный Крым

"Квартет И"

В июле этого года популярный российский актерский коллектив "Квартет И", который известен по ленте "О чем говорят мужчины", заявил, что не будет выступать в Крыму.

По словам артистов, они не собираются гастролировать на полуострове, даже если их туда позовут. Причиной актеры назвали проблемы, которые могут возникнуть у них в Украине.

Нам из Крыма не звонили ни разу, а если бы позвонили, мы бы не поехали именно из-за этой ситуации. При всем уважении к жителям Крыма, они ни в чем не виноваты, но мы о себе тоже думаем,

– отметил один из основателей коллектива, актер и сценарист Ростислав Хаит.

"Квартет И" не будет гастролировать в Крыму

Борис Гребенщиков

Музыкант Борис Гребенщиков вместе со своей группой "Аквариум" ни разу не выступал в Крыму с момента его аннексии Россией в 2014 году.

Гребенщиков ранее заявлял, что поедет на гастроли в Крым только в том случае, если это не будет нарушать международно признанных границ.

Лидер российской группы "Аквариум" Борис Гребенщиков в апреле этого года заявил, что не будет нарушать территориальную целостность Украины из-за концертов в аннексированном Крыму.

Мы не собираемся нарушать законов. Ни Украины, ни России, ни каких-то еще общепризнанных стран мирового сообщества. Мы не собираемся нарушать существующие и признанные всем миром границы. И мы признаем и уважаем также и Будапештский меморандум 1993-го года. С начала цивилизации достигаются договоренности между странами и народами, и пренебрегать этими договоренностями – значит расшатывать устои цивилизации. Мы не намерены этого делать,

– объявили в группе "Аквариум".

Гребенщиков добавил, что ждет возможности принести людям свою музыку и надеется, что такая возможность будет.



Борис Гребенщиков не будет выступать в Крыму