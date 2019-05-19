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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Кто из чиновников Порошенко ушел в отставку еще до инаугурации Зеленского: имена

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      Ряд чиновников Порошенко ушел в отставку
      Ряд чиновников Порошенко ушел в отставку / president.gov.ua

      Накануне инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского десятки чиновников, которые работали вместе с Петром Порошенко, объявили о своей отставке. Среди них - главы ОГА, министры, чиновники Администрации Президента и другие.

      Так, часть чиновников просто объявили, что уходят в отставку, а кого-то своим указом уволил сам Порошенко. Однако, понятно одно – они не остаются в аппарате новоизбранного президента и пока не будут работать в команде Зеленского.

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      Кто из чиновников Порошенко уходит в отставку

      Кабинет министров

      Пока единственным министром, который объявил об отставке еще при президентстве Порошенко, является глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин. Он написал заявление 17 мая, и после инаугурации Владимира Зеленского собирается подать документ на рассмотрение Рады и нового президента Украины. Также дипломат намерен баллотироваться на парламентских выборах в Верховную Раду, чтобы стать нардепом.

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      "У него (Зеленского, – 24 канал) должно быть право на свою внешнеполитическую команду. Я готов помогать ему там, где будет нужно. И там, где совпадают наши принципы и видения", – добавил Климкин.

      Заметим, главу МИД Украины, назначает президент по своей квоте.

      Областные госадминистрации

      Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит с поста 22 апреля – сразу после того, как появились результаты президентских выборов. Свое решение он объяснил победой на выборах Владимира Зеленского.

      В тот же день заявление на отставку написал и руководитель Николаевской области Алексей Савченко. Он сказал, что должен уйти вместе с Порошенко, и что не имеет политических амбиций.

      Геннадий Москаль написал заявление об увольнении с должности председателя Закарпатской облгосадминистрации по собственному желанию 23 апреля. На тот момент чиновник находился в отпуске.

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      Глава Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уйдет с поста сразу после инаугурации Зеленского. Он добавил, что будет помогать в развитии Украины, и выступил категорически против прихода в политику тех людей, "которые уничтожали Украину на протяжении последних лет".

      Отметим, после избрания нового президента в Украине в отставку уходят все главы ОГА. Таков закон, так как именно президент имеет право назначить их на должности.

      Верховная Рада

      Ирина Геращенко – вице-спикер, уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представительница Украины в гуманитарной подгруппе. Объявила, что намерена уйти в отставку 16 мая.

      По словам чиновницы, она готова помогать новому президенту Зеленскому в вопросах, связанных с группами переговорщиков в Минске. Геращенко подчеркнула, что сейчас важно обеспечить трехстороннюю перезагрузку участников минских групп: и от Украины, и от России, и от ОБСЕ.

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      Представительница президента в парламенте Ирина Луценко о своей отставке официально объявила во время заседания парламента 17 мая.

      "Сегодня фактически последняя пленарная неделя, заканчиваются мои полномочия, как представительницы президента Порошенко в парламенте. Я подала заявление президенту Украины Петру Порошенко с тем, чтобы он уволил меня с этой должности", – заявила она.

      СНБО

      Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов подал в отставку 17 мая из-за прекращения полномочий Порошенко. В должности он находился с декабря 2014 года. Именно за время его председательства в СНБО в 10 областях Украины в конце 2018 года было введено военное положение из-за военной агрессии России в Азовском море.

      "Учитывая продолжение вооруженной агрессии России против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом воинском подразделении или формировании по-прежнему защищать нашу страну", – говорится в заявлении Турчинова.

      СБУ

      Первый заместитель главы СБУ и руководитель Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины Павел Демчина тоже решил уйти с должности. Уже 18 мая на сайте президента Петра Порошенко появился указ о его увольнении.

      Добавим, перед увольнением, 13 мая, Порошенко предоставил Демчине звание генерал-полковника.

      Администрация президента

      1. Андерс фог Расмуссен – советник президента Украины (вне штата), экс-генсек НАТО.
      2. Бальцерович Лешек – советник президента Украины (вне штата), польский экономист и политик, автор "шоковой терапии" польских реформ.
      3. Березенко Сергей – советник президента Украины (вне штата), народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко".
      4. Бирюков Юрий – советник президента Украины (вне штата), волонтер и помощник министра обороны.
      5. Гайдар Мария – советник президента Украины (вне штата), куратор президентской программы "Сельская медицина".
      6. Грынив Игорь – советник президента Украины (вне штата), народный депутат от фракции БПП, руководитель избирательной кампании кандидата в президенты Порошенко.
      7. Домбровский Александр – советник президента Украины (вне штата), народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко".
      8. Елисеев Константин – заместитель главы Администрации президента, занимался внешней политикой.
      9. Зайчук Валентин – советник президента Украины (вне штата), многолетний руководитель Аппарата Верховной Рады.
      10. Квит Сергей – советник президента Украины (вне штата), экс-министр образования, образовательный и общественный деятель.
      11. Ковальчук Виталий – первый заместитель главы Администрации президента, который также возглавлял предвыборный штаб Петра Порошенко. Отвечал за связи с Кабинетом министров и регионами.
      12. Корнейчук Александр – советник президента Украины (вне штата).
      13. Король Виктор – советник президента Украины (вне штата), народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко".
      14. Косюк Юрий – советник президента Украины (вне штата), владелец ПАО "Мироновский хлебопродукт".
      15. Кулеба Николай – уполномоченный президента Украины по правам ребенка. Уволен 19 мая.
      16. Куницын Сергей – советник президента Украины (вне штата), народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко".
      17. Назаренко Виктор – советник президента Украины (вне штата), экс-глава Государственной пограничной службы.
      18. Марченко Сергей – заместитель главы Администрации Президента.
      19. Онищенко Юрий – первый помощник президента Украины (вне штата).
      20. Павленко Ростислав – советник президента Украины (вне штата), директор Национального института стратегических исследований.
      21. Пасхавер Александр – советник президента Украины (вне штата), экономист.
      22. Райнин Игорь – глава Администрации Президента Украины.
      23. Ткаченко Юрий – советник президента Украины (вне штата), экономист.
      24. Цеголко Святослав – пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко. Уволен 17 мая указом главы государства.
      25. Федоров Юрий – начальник Службы безопасности президента Украины.
      26. Филатов Алексей – заместитель главы Администрации Президента. Уволен 11 мая. Занимал свою должность с июля 2014 года.
      27. Ярмак Дмитрий – уполномоченный президента по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

      Кого еще уволил Порошенко?

      Ивана Гнатишина – посла Украины в Молдове. В МИД объяснили, что таким было личное желание дипломата, "учитывая личные обстоятельства и возраст".

      Юрия Аллерова – командующего Национальной Гвардии Украины. По словам военного, решение об увольнении было его инициативой. Однако, после увольнения, 14 мая его задержали детективы НАБУ по подозрению в растрате имущества Нацгвардии в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц. Впоследствии, суд арестовал его на 60 дней, но за него внесли 4,8 миллиона гривен залога.

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      Под Радой продолжается подготовка к инаугурации: на репетицию прибыл Зеленский
      19 мая
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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Владимир Зеленский Петр Порошенко Инаугурация Зеленского Администрация Президента Президент Украины Александр Турчинов МИД Украины Ирина Геращенко Ирина Луценко Павел Климкин Геннадий Москаль Алексей Савченко СНБО
      Источник: 24 канал
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