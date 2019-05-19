Кто из чиновников Порошенко ушел в отставку еще до инаугурации Зеленского: имена

Накануне инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского десятки чиновников, которые работали вместе с Петром Порошенко, объявили о своей отставке. Среди них - главы ОГА, министры, чиновники Администрации Президента и другие.

Так, часть чиновников просто объявили, что уходят в отставку, а кого-то своим указом уволил сам Порошенко. Однако, понятно одно – они не остаются в аппарате новоизбранного президента и пока не будут работать в команде Зеленского.

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Кто из чиновников Порошенко уходит в отставку

Кабинет министров

Пока единственным министром, который объявил об отставке еще при президентстве Порошенко, является глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин. Он написал заявление 17 мая, и после инаугурации Владимира Зеленского собирается подать документ на рассмотрение Рады и нового президента Украины. Также дипломат намерен баллотироваться на парламентских выборах в Верховную Раду, чтобы стать нардепом.

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"У него (Зеленского, – 24 канал) должно быть право на свою внешнеполитическую команду. Я готов помогать ему там, где будет нужно. И там, где совпадают наши принципы и видения", – добавил Климкин.

Заметим, главу МИД Украины, назначает президент по своей квоте.

Областные госадминистрации

Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит с поста 22 апреля – сразу после того, как появились результаты президентских выборов. Свое решение он объяснил победой на выборах Владимира Зеленского.

В тот же день заявление на отставку написал и руководитель Николаевской области Алексей Савченко. Он сказал, что должен уйти вместе с Порошенко, и что не имеет политических амбиций.

Геннадий Москаль написал заявление об увольнении с должности председателя Закарпатской облгосадминистрации по собственному желанию 23 апреля. На тот момент чиновник находился в отпуске.

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Глава Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уйдет с поста сразу после инаугурации Зеленского. Он добавил, что будет помогать в развитии Украины, и выступил категорически против прихода в политику тех людей, "которые уничтожали Украину на протяжении последних лет".

Отметим, после избрания нового президента в Украине в отставку уходят все главы ОГА. Таков закон, так как именно президент имеет право назначить их на должности.

Верховная Рада

Ирина Геращенко – вице-спикер, уполномоченная президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представительница Украины в гуманитарной подгруппе. Объявила, что намерена уйти в отставку 16 мая.

По словам чиновницы, она готова помогать новому президенту Зеленскому в вопросах, связанных с группами переговорщиков в Минске. Геращенко подчеркнула, что сейчас важно обеспечить трехстороннюю перезагрузку участников минских групп: и от Украины, и от России, и от ОБСЕ.

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Представительница президента в парламенте Ирина Луценко о своей отставке официально объявила во время заседания парламента 17 мая.

"Сегодня фактически последняя пленарная неделя, заканчиваются мои полномочия, как представительницы президента Порошенко в парламенте. Я подала заявление президенту Украины Петру Порошенко с тем, чтобы он уволил меня с этой должности", – заявила она.

СНБО

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов подал в отставку 17 мая из-за прекращения полномочий Порошенко. В должности он находился с декабря 2014 года. Именно за время его председательства в СНБО в 10 областях Украины в конце 2018 года было введено военное положение из-за военной агрессии России в Азовском море.

"Учитывая продолжение вооруженной агрессии России против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом воинском подразделении или формировании по-прежнему защищать нашу страну", – говорится в заявлении Турчинова.

СБУ

Первый заместитель главы СБУ и руководитель Главного управления борьбы с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины Павел Демчина тоже решил уйти с должности. Уже 18 мая на сайте президента Петра Порошенко появился указ о его увольнении.

Добавим, перед увольнением, 13 мая, Порошенко предоставил Демчине звание генерал-полковника.

Администрация президента

Андерс фог Расмуссен – советник президента Украины (вне штата), экс-генсек НАТО. Бальцерович Лешек – советник президента Украины (вне штата), польский экономист и политик, автор "шоковой терапии" польских реформ. Березенко Сергей – советник президента Украины (вне штата), народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко". Бирюков Юрий – советник президента Украины (вне штата), волонтер и помощник министра обороны. Гайдар Мария – советник президента Украины (вне штата), куратор президентской программы "Сельская медицина". Грынив Игорь – советник президента Украины (вне штата), народный депутат от фракции БПП, руководитель избирательной кампании кандидата в президенты Порошенко. Домбровский Александр – советник президента Украины (вне штата), народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко". Елисеев Константин – заместитель главы Администрации президента, занимался внешней политикой. Зайчук Валентин – советник президента Украины (вне штата), многолетний руководитель Аппарата Верховной Рады. Квит Сергей – советник президента Украины (вне штата), экс-министр образования, образовательный и общественный деятель. Ковальчук Виталий – первый заместитель главы Администрации президента, который также возглавлял предвыборный штаб Петра Порошенко. Отвечал за связи с Кабинетом министров и регионами. Корнейчук Александр – советник президента Украины (вне штата). Король Виктор – советник президента Украины (вне штата), народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко". Косюк Юрий – советник президента Украины (вне штата), владелец ПАО "Мироновский хлебопродукт". Кулеба Николай – уполномоченный президента Украины по правам ребенка. Уволен 19 мая. Куницын Сергей – советник президента Украины (вне штата), народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко". Назаренко Виктор – советник президента Украины (вне штата), экс-глава Государственной пограничной службы. Марченко Сергей – заместитель главы Администрации Президента. Онищенко Юрий – первый помощник президента Украины (вне штата). Павленко Ростислав – советник президента Украины (вне штата), директор Национального института стратегических исследований. Пасхавер Александр – советник президента Украины (вне штата), экономист. Райнин Игорь – глава Администрации Президента Украины. Ткаченко Юрий – советник президента Украины (вне штата), экономист. Цеголко Святослав – пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко. Уволен 17 мая указом главы государства. Федоров Юрий – начальник Службы безопасности президента Украины. Филатов Алексей – заместитель главы Администрации Президента. Уволен 11 мая. Занимал свою должность с июля 2014 года. Ярмак Дмитрий – уполномоченный президента по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины.

Кого еще уволил Порошенко?

Ивана Гнатишина – посла Украины в Молдове. В МИД объяснили, что таким было личное желание дипломата, "учитывая личные обстоятельства и возраст".

Юрия Аллерова – командующего Национальной Гвардии Украины. По словам военного, решение об увольнении было его инициативой. Однако, после увольнения, 14 мая его задержали детективы НАБУ по подозрению в растрате имущества Нацгвардии в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц. Впоследствии, суд арестовал его на 60 дней, но за него внесли 4,8 миллиона гривен залога.