Кто из депутатов чаще всего ходит на работу: статистика за первый месяц Рады
Депутаты фракций политических партий "Слуга народа" и "Голоса" чаще всего посещают заседания Верховной Рады. В среднем на заседаниях парламента были письменно зарегистрированы 94% депутатов из этих фракций.
В отчете Комитета избирателей Украины говорится, что в целом народные депутаты всех фракций показали высокие показатели посещения.
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На третьем месте оказалась "Батькивщина" с 88% посещений.
В общем, список выглядит так:
1. "Слуга народа" – 94%
2. "Голос" – 94%
3. ВО "Батькивщина" – 88%
4. Депутатская группа "За будущее" – 88%
5. "Европейская солидарность" – 87%
6. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 85%
Отметим, что депутатов Верховной Рады IX созыва уже поймали на кнопкодавстве. Среди них были и нардепы от президентской фракции.
После этого, заместитель спикера парламента и представитель президента в Раде Руслан Стефанчук предложил штрафовать нардепов за кнопкодавство на сумму от 50 до 85 тысячгривен. За голосованием нардепов будет следить и выявлять кнопкодавов Аппарат Рады.
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