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      Кто из депутатов чаще всего ходит на работу: статистика за первый месяц Рады

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      Верховная Рада
      Верховная Рада / Фото из открытых источников

      Депутаты фракций политических партий "Слуга народа" и "Голоса" чаще всего посещают заседания Верховной Рады. В среднем на заседаниях парламента были письменно зарегистрированы 94% депутатов из этих фракций.

      В отчете Комитета избирателей Украины говорится, что в целом народные депутаты всех фракций показали высокие показатели посещения.

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      На третьем месте оказалась "Батькивщина" с 88% посещений.

      В общем, список выглядит так:

      1. "Слуга народа" – 94%
      2. "Голос" – 94%
      3. ВО "Батькивщина" – 88%
      4. Депутатская группа "За будущее" – 88%
      5. "Европейская солидарность" – 87%
      6. "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 85%

      Отметим, что депутатов Верховной Рады IX созыва уже поймали на кнопкодавстве. Среди них были и нардепы от президентской фракции.

      После этого, заместитель спикера парламента и представитель президента в Раде Руслан Стефанчук предложил штрафовать нардепов за кнопкодавство на сумму от 50 до 85 тысячгривен. За голосованием нардепов будет следить и выявлять кнопкодавов Аппарат Рады.

      К теме: Кнопкодавы от "Слуги народа" извинились и решили отдать зарплату на благотворительность: видео


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      Теги: Новости Украины Новости политики Партия Голос Слуга народа Верховная Рада Оппозиционная платформа – За жизнь ВО Батькивщина
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