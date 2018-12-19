Кто из депутатов является наименее продуктивным в Верховной Раде: впечатляющие данные

48 – такое количество народных депутатов до сих пор за четыре года не стали авторами ни одного принятого закона. Неудивительно, что среди лидеров – "оппоблоковцы".

Наименее продуктивным нардепом является Евгений Мураев. Оскорбленный Рабиновичем подал 160 проектов законов, ни один из которых не был принят.

Читайте также: Сколько заработали руководители антикоррупционных органов: детали в цифрах

У Вадима Рабиновича 53 законопроекта, но ноль принятых. Замыкает тройку Нестор Шуфрич – 24 законопроекта экс-регионала просто испортили бумагу.

Производительность Рабиновича в Раде

Виктор Шевченко подал 73 законопроекта, Сергей Кивалов – 34, Михаил Добкин – 6, Андрей Белецкий – 43 и Дмитрий Ярош – 12. Однако ни один не был принят.

Наименее производительные депутаты в Раде

Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.