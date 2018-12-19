Кто из депутатов является наименее продуктивным в Верховной Раде: впечатляющие данные
48 – такое количество народных депутатов до сих пор за четыре года не стали авторами ни одного принятого закона. Неудивительно, что среди лидеров – "оппоблоковцы".
Наименее продуктивным нардепом является Евгений Мураев. Оскорбленный Рабиновичем подал 160 проектов законов, ни один из которых не был принят.
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У Вадима Рабиновича 53 законопроекта, но ноль принятых. Замыкает тройку Нестор Шуфрич – 24 законопроекта экс-регионала просто испортили бумагу.
Производительность Рабиновича в Раде
Виктор Шевченко подал 73 законопроекта, Сергей Кивалов – 34, Михаил Добкин – 6, Андрей Белецкий – 43 и Дмитрий Ярош – 12. Однако ни один не был принят.
Наименее производительные депутаты в Раде
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