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      Кто из депутатов является наименее продуктивным в Верховной Раде: впечатляющие данные

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      48 – такое количество народных депутатов до сих пор за четыре года не стали авторами ни одного принятого закона. Неудивительно, что среди лидеров – "оппоблоковцы".

      Наименее продуктивным нардепом является Евгений Мураев. Оскорбленный Рабиновичем подал 160 проектов законов, ни один из которых не был принят.

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      У Вадима Рабиновича 53 законопроекта, но ноль принятых. Замыкает тройку Нестор Шуфрич – 24 законопроекта экс-регионала просто испортили бумагу.

      рабінович

      Производительность Рабиновича в Раде

      Виктор Шевченко подал 73 законопроекта, Сергей Кивалов – 34, Михаил Добкин – 6, Андрей Белецкий – 43 и Дмитрий Ярош – 12. Однако ни один не был принят.

      верховна рада

      Наименее производительные депутаты в Раде

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

      Теги: Новости Украины Дмитрий Ярош Законодательство Андрей Белецкий Михаил Добкин Сергей Кивалов Нестор Шуфрич Евгений Мураев Вадим Рабинович Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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