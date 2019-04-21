Кто из экс-кандидатов в президенты и политической элиты пришел проголосовать во втором туре

В 8 утра 21 апреля по всей Украине открылись избирательные участки. Одной из первых политиков пришла отдать свой голос на президентских выборах во втором туре исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она призвала украинцев ответственно отнестись к голосованию и прийти сделать свой выбор.

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"Кто рано встает – тот голосует без очередей. Всем сегодня желаю выполнить свой гражданский долг и сделать ответственный выбор. Спасибо всем, кто обеспечивает честные, прозрачные и демократические выборы!"– написала Супрун в своем Twitter.

Хто рано встає - той голосує без черг . Усім сьогодні бажаю виконати свій громадянський обов‘язок і зробити відповідальний вибір. Дякую всім, хто забезпечує чесні, прозорі і демократичні вибори! #Україна_понад_усе pic.twitter.com/lk8CTxZRSp — Уляна Супрун (@usuprun) 21 квітня 2019 р.

Также уже успел отдать свой голос предстоятель Православной церкви Украины Епифаний. Как и министр, он призвал делать свой выбор ответственно.

Виконав свій громадянський обов'язок. Вірю - наше майбутнє у наших руках. Нехай Бог дарує кожному мудрість зробити свій власний і відповідальний вибір. pic.twitter.com/45uzKoEI2w — Митрополит Епіфаній (@Epifaniy) 21 квітня 2019 р.

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