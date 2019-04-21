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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРИВАТБАНК
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРИВАТБАНК

      Кто из экс-кандидатов в президенты и политической элиты пришел проголосовать во втором туре

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      Как голосуют политики во втором туре президентских выборов-2019
      Как голосуют политики во втором туре президентских выборов-2019 / Коллаж 24 канала

      В 8 утра 21 апреля по всей Украине открылись избирательные участки. Одной из первых политиков пришла отдать свой голос на президентских выборах во втором туре исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

      Она призвала украинцев ответственно отнестись к голосованию и прийти сделать свой выбор.

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      "Кто рано встает – тот голосует без очередей. Всем сегодня желаю выполнить свой гражданский долг и сделать ответственный выбор. Спасибо всем, кто обеспечивает честные, прозрачные и демократические выборы!"– написала Супрун в своем Twitter.

      Также уже успел отдать свой голос предстоятель Православной церкви Украины Епифаний. Как и министр, он призвал делать свой выбор ответственно.

      Новость постоянно обновляется.

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      Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
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      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Епифаний Ульяна Супрун Новости политики
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