Кто из кандидатов в Высший антикоррупционный суд попал в "черный список": известны имена

Недавно Высшая квалификационная комиссия судей обнародовала список из 113 кандидатов, которые успешно сдали экзамены и проходят в следующий этап конкурса. Но к половине из них есть замечания. Ряд общественных организаций проанализировали имущество, бизнес и политические связи кандидатов и их семей, а также предыдущие судебные решения и выявили ряд проблем в отношении некоторых судей.

По словам эксперта Центра противодействия коррупции Анастасии Красносельской, 55 человек из 113 пока выглядят недостойными занимать должности антикоррупционных судей.

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Такие результаты получили общественные организации, которые исследовали досье кандидатов в антикоррупционные судьи, которые уже успешно прошли 2 этапа конкурса – тест и практическое задание. К нечестным причисляли тех, кто принимал политически мотивированные решения, в частности против участников Революции Достоинства, а также восстанавливал таких коллег на должностях.

Например, в списке тернопольская судья Инна Белоус, которая запрещала акции протеста в городе, и судья Игорь Штульман, который назвал незаконным отстранение одиозной "судьи Майдана" Оксаны Царевич. Хочет в антикоррупционный суд и Оксана Голуб, которая отнимала в автомайдановцев права за поездки в Межигорье, а уже после Майдана прославилась, потому что вернула в спецпрокуратуру обвинительный приговор в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко.

Инна Белоус попала в список негодных судей

Также в "черный список" попали судьи, которые скрывали имущество или имеют состояния, что не совпадают с доходами. Среди них судьи из Кривого Рога – Ольга и Игорь Чайкины. Супруги за прошлый год в целом заработали 100 тысяч гривен, однако с 2015 года до сих пор декларируют миллионные сбережения. А также забывают декларировать право пользования на имущество.

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Адвокат Сергей Федеев – сам за прошлый год официально заработал 15 тысяч гривен, но "получил подарок" в миллион гривен от отца. А ровненский судья Андрей Сало объявил об угоне БМВ, которого не было в его декларации.



Андрей Сало также попал в "черный список"

Также вопрос в общественности возник к судьям, которые приняли сомнительные решения по делам, связанным с коррупцией, нарушали права журналистов в судебных заседаниях или неэтично вели себя вне судебного процесса.

Руслан Хитрик в 2015 году в 14 дня попал пьяным в ДТП, а затем в этот же день вынес 12 решений, одно из которых в отношении водителя, который был за рулем в нетрезвом состоянии,

– ответила эксперт инициативы "ПроСуд" Екатерина Бутко.

По замыслу, всех этих кандидатов должен отсеять от конкурса общественный совет международных экспертов. К концу недели эксперты будут проводить собственные заседания, на которых будут определяться, кто не имеет права на должность в новосозданном суде.

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Затем это решение должно быть подтверждено на совместном заседании с высшей квалифкомиссией судей, которая проводит конкурс. Там и определится судьба сомнительных кандидатов на следующей неделе. Сейчас уже известно, что во время них будут рассматривать не менее 20 кандидатов в отношении которых в общественного совета много сомнений.

Что такое Высший антикоррупционный суд?

Это орган судебной власти, который будет рассматривать дела против топ-коррупционеров, подследственные НАБУ. В частности, речь идет о преступлениях в нецелевом использовании бюджетных средств, злоупотреблениях властью или влиянием, незаконном обогащении, взяточничестве.



Для кандидатов на должность судьи Антикоррупционного суда обнародованы следующие требования: кандидат должен будет иметь опыт работы в должности судьи от 5 лет, или в должности адвоката 7 лет или научной деятельности в сфере права от 7 лет. Также судья Антикоррупционного суда должен отвечать требованиям в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей"; иметь знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.