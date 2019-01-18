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      Кто из мировых лидеров не поедет на Всемирный экономический форум в Давосе

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      Трамп, Мэй и Макрон не поедут в Давос из-за внутриполитических ситуации в странах
      Трамп, Мэй и Макрон не поедут в Давос из-за внутриполитических ситуации в странах / 24 канал

      22 января в швейцарском Давосе начнется Всемирный экономический форум, на котором соберутся ведущие мировые политики, журналисты и экономисты из стран мира.

      На встрече в Давосе ежегодно обсуждают наиболее острые мировые проблемы, среди которых – охрана здоровья и окружающей среды.

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      Однако, не все мировые лидеры примут участие в событии в 2019 году.

      Дональд Трамп

      Президент США Дональд Трамп отменил свои планы относительно поездки в Давос "из-за неуступчивости демократов относительно безопасности на границе". "Я понимаю важность задачи обеспечить безопасность для нашего народа, поэтому отменяю очень важную поездку", – пояснил на своей Twitter-странице американский лидер.

      Ранее 24 канал сообщал, что в полночь 22 декабря 2018 года в Соединенных Штатах Америки начался "шатдаун": все федеральные учреждения вновь частично закрылись, уже в третий раз в течение года, поскольку законодателям не удалось достичь компромисса относительно финансирования. Госбюджет страны до сих пор не приняли из-за того, что Дональд Трамп требует выделить средства на строительство так называемой "Стены Трампа" на границе с Мексикой.

      Эммануэль Макрон

      Не поедет на Всемирный экономический форум и глава Франции Эммануэль Макрон. Он отменил свой визит из-за "напряженного графика" и ситуации с "желтыми жилетами".

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют?Это водители, которые протестовали против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на горючее возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей. В Париже были и столкновения с полицией и слезоточивый газ, и БТРы на улицах, и баррикады, и горящие шины, и тысячи задержанных. Стоит заметить, что правоохранительные органы Франции ведут расследование возможного вмешательства России в массовые акции протеста "желтых жилетов".

      Тереза Мэй

      Еще одним мировым политиком, который в 2019 году не посетит Давос, стала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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      Пресс-служба Мэй сообщила, что она отменила визит в Швейцарию для того, чтобы уделить больше внимания вопросам по выходу Brexit, а также достичь компромисса с парламентом.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Евросоюза. Референдум по членству Британии в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание покинуть ЕС, вместо 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС. Британия должна выйти из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Но до этого за сделку, согласованную Мэй и ЕС, должны проголосовать в британском парламенте, прежде чем она будет принята.

      Напомним, 15 января парламент Великобритании проголосовал против соглашения относительно Brexit, которую предложило правительство Терезы Мэй. Из-за этого в парламенте инициировали голосование о недоверии правительству Мэй, однако по его результатам политик таки осталась на должности.

       

      Теги: Дональд Трамп Швейцария Протесты "желтых жилетов" Brexit Новости Франции Великобритания Новости США Эммануэль Макрон Тереза Мэй Давос
      Источник: 24 канал
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