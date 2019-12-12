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      Кто из нардепов выполнил меньше всего обещаний за 100 дней: детали в цифрах

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      "Зеленый принтер" или "турборежим" – именно так окрестили монобольшинство "слуг народа" в парламенте девятого созыва. Среди них оказались такие интересные персонажи, как Тищенко, который сравнивал формулу Штайнмайера с надувной куклой, Дубинский, у которого мама любит скорость и немало других.

      Несмотря на это, работа, результаты которой еще рано оценивать, таки кипела. Однако в парламент пробрались и хорошо знакомые законотворцы. Они в очередной раз доказали, что старые избранники не меняются.

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      За первые 100 дней работы парламента депутаты зарегистрировали 797 законопроектов. То есть, почти по восемь каждый день. 24 народных избранника до сих пор не смогли подать ни одного документа. Среди них 13 "слуг народа" и 9 депутатов ОПЗЖ.

      Больше всего обещаний за первые сто дней успел провалить Вадим Рабинович – 11%.

      Вадим Рабінович законопроєкти Верховна Рада графіка
      Лидер по невыполнению обещаний

      Вторую строчку занимает экс-регионал, внефракционный Дмитрий Шпенов – 10%.

      Дмитро Шпенов Верховна Рада законопроєкти графіка
      На втором месте по количеству поданных законопроектов

      Третью строчку делят нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – у них по 9%.

      Олександр Дубінський Юлія Тимошенко графіка Верховна РадаБронзовые призеры рейтинга невыполнения обещаний

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      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Слуга народа Верховная Рада Шпенов Дмитрий Юрьевич Олександр Дубинский Вадим Рабинович Оппозиционная платформа – За жизнь
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