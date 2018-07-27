Кто из политиков засветился на крестном ходе от Московского патриархата: красноречивые фото

По случаю 1030-летия со дня Крещения Руси Украинская православная церковь Московского патриархата в Киеве провела так называемую крестный ход. Участие в мероприятии, кроме простых верующих, взяли и некоторые политики, среди которых были, в частности, известные представители "Оппозиционного блока" Михаил Добкин, Юрий Бойко и Александр Вилкул.

Стартовал крестный ход с чудотворными иконами утром на Владимирской горке и затем прошел по улицам Киева до Печерской лавры, правда перед этим состоялась торжественно литургия. По словам правоохранителей, участие в шествии приняли около 20 тысяч человек.

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Возглавил колонну глава УПЦ МП митрополит Онуфрий. Также присутствовали епископат церкви, представители практически всех поместных православных церквей, входящих в Московский патриархат.

Кроме духовенства, ход посетили деки украинские политики и несколько послов православных стран. Так, журналисты на мероприятии заметили руководителей "Оппозиционного блока" Юрия Бойко и Александра Вилкула, а также других членов этой политсилы Нестора Шуфрича, Вадима Новинского, Михаила Добкина и Юрия Павленко. Присоединился к торжествам и внефракционный народный депутат Владимир Литвин.

Фото: "Цензор.НЕТ"

Напомним, 27 июля в Киеве Московский патриархат провел крестный ход. По словам журналистки 24 канала, некоторые участники мероприятия следовал по улицам столицы с изображениями патриарха Кирилла и Николая II, который считается святым именно в Московской церкви. Также она добавила, что каких-то провокаций замечено не было.



К слову 28 июля улицам Киева пройдет крестный ход от уже УПЦ Киевского патриархата, которая будет называться "Молитва за Украину и за единую поместную украинскую православную церковь".