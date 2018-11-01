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      Кто из потенциальных кандидатов в президенты игнорирует голосования в Раде: впечатляющие данные

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      "Покажи как ты голосуешь и я скажу какой у тебя будущий президент" – если бы избиратели руководствовались таким принципом, то 100 лет не видеть Украине нормального гаранта. Ведь как показывает статистика, бездействие депутатов с президентскими амбициями впечатляет.

      Более 80% – такое количество голосований в Верховной Раде проигнорировали 10 потенциальных кандидатов на пост президента Украины.

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      "Вкусный и ароматный" ноль в графе голосований красуется напротив топ-популиста Вадима Рабиновича.

      рабінович
      Вадим Рабинович

      Евгений Мураев и Виталий Куприй собрали аж 8% голосований. Только каждое седьмое голосование интересовало оппоблоковцев Юрия Бойко и Михаила Добкина.

      добкін
      Юрий Бойко и Михаил Добкин

      Куда продуктивнее работали Вадим Новинский и Сергей Тарута. У этих деятелей коэффициент полезного действия – 16%.

      тарута
      Вадим Новинский и Сергей Тарута

      И только Александр Вилкул образец для подражания. Самый продуктивный среди "оппоблоковцев" каждый пятый раз нажимал кнопку на системе Рады.

      Теги: Новости политики Верховная Рада Александр Вилкул Вадим Новинский Юрий Бойко Михаил Добкин Вадим Рабинович Сергей Тарута
      Источник: 24 канал
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