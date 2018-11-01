Кто из потенциальных кандидатов в президенты игнорирует голосования в Раде: впечатляющие данные

"Покажи как ты голосуешь и я скажу какой у тебя будущий президент" – если бы избиратели руководствовались таким принципом, то 100 лет не видеть Украине нормального гаранта. Ведь как показывает статистика, бездействие депутатов с президентскими амбициями впечатляет.

Более 80% – такое количество голосований в Верховной Раде проигнорировали 10 потенциальных кандидатов на пост президента Украины. Читайте также: Сколько законопроектов депутаты могут сдать на макулатуру "Вкусный и ароматный" ноль в графе голосований красуется напротив топ-популиста Вадима Рабиновича.

Вадим Рабинович Евгений Мураев и Виталий Куприй собрали аж 8% голосований. Только каждое седьмое голосование интересовало оппоблоковцев Юрия Бойко и Михаила Добкина.

Юрий Бойко и Михаил Добкин Куда продуктивнее работали Вадим Новинский и Сергей Тарута. У этих деятелей коэффициент полезного действия – 16%.

Вадим Новинский и Сергей Тарута И только Александр Вилкул образец для подражания. Самый продуктивный среди "оппоблоковцев" каждый пятый раз нажимал кнопку на системе Рады.