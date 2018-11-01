Кто из потенциальных кандидатов в президенты игнорирует голосования в Раде: впечатляющие данные
"Покажи как ты голосуешь и я скажу какой у тебя будущий президент" – если бы избиратели руководствовались таким принципом, то 100 лет не видеть Украине нормального гаранта. Ведь как показывает статистика, бездействие депутатов с президентскими амбициями впечатляет.
Более 80% – такое количество голосований в Верховной Раде проигнорировали 10 потенциальных кандидатов на пост президента Украины.
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"Вкусный и ароматный" ноль в графе голосований красуется напротив топ-популиста Вадима Рабиновича.
Вадим Рабинович
Евгений Мураев и Виталий Куприй собрали аж 8% голосований. Только каждое седьмое голосование интересовало оппоблоковцев Юрия Бойко и Михаила Добкина.
Юрий Бойко и Михаил Добкин
Куда продуктивнее работали Вадим Новинский и Сергей Тарута. У этих деятелей коэффициент полезного действия – 16%.
Вадим Новинский и Сергей Тарута
И только Александр Вилкул образец для подражания. Самый продуктивный среди "оппоблоковцев" каждый пятый раз нажимал кнопку на системе Рады.