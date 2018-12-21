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      Кто из президентов Украины образец, а с кем лучше не встречаться: Коломойский оценил всех

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      Коломойский дал оценку каждому из президентов Украины
      Коломойский дал оценку каждому из президентов Украины / Соцсети

      Украинский олигарх Игорь Коломойский высказал мнение, что наиболее образцовым украинским президентом является Виктор Ющенко, а относительно худшего, то он намекнул, что это Петр Порошенко. Также предприниматель считает, что Леонид Кравчук – это основатель современной Украины, Леонид Кучма – реформатор, а с Виктором Януковичем "лучше не встречаться".

      Об этом бизнесмен рассказал в комментарии журналисту Дмитрию Гордону.

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      Как подчеркнул Коломойский, Кравчука он уважает как основателя современного украинского государства, Кучму – как реформатора, который перевел государство с "социалистически-плановой экономики на рыночную".

      "Можно дискутировать, хорошо это или плохо, но я считаю, что это был выход в свободный мир. Он модернизировал страну и дал ей возможность стать нормальной, цивилизованной страной. Кучма, особенно первого срока, это был расцвет страны", – считает олигарх.

      Вместе с тем наиболее образцовым президентом, хранителем закона, Коломойский назвал Виктора Ющенко, несмотря на то, что тот в конце своей службы потерял рейтинг.

      "Ющенко – образец хорошего президента для Украины. Президент должен быть ограниченным в своих действиях, и он себя ограничивал, следовал Конституции, закону, и показывал, что в парламентско-президентской республике может быть достойным президентом, и никого не вызвать "на ковер", не устраивать "разгонов" на совещаниях и так далее. Он держал себя в рамках и не вышел за них. Это достойное поведение со знаком "плюс", – отметил предприниматель.

      В отношении президента беглеца Виктора Януковича, то с ним, делится бизнесмен, в течение его каденции имел серьезные отношения и не имел больших претензий, кроме последних его решений.

      "К сожалению, все в конце смазал. А так был не хуже и не лучше. Так, были симпатии к определенным олигархам, продолжал олигархическую модель, но это в наших реалиях нормально. Петр Алексеевич продолжает это и ничего не меняет. Концовка была смазанной, увы, и к сожалению мы оказались в этой ситуации", – говорит он.

      В то же время олигарх, отвечая на вопрос, пожал бы Януковичу руку при встрече, если бы встретил в ближайшие 5-10 лет, отметил, что "лучше бы нам не встречаться".

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      Кроме того, Коломойский охарактеризовал и президентство Петра Порошенко.

      "Самая большая его проблема, что он стал президентом и не перестал быть олигархом. Это проблема для страны. Сейчас он действует по принципу вынужденных решений. Я его считаю аморальным типом, он совершает такие действия, которые не соответствуют ни его статусу, ни должности", – резюмировал один из крупнейших богачей Украины.

      Напомним, ранее Игорь Коломойский предполагал, что на второй срок действующего президента Петра Порошенко снова не изберут. По его словам, если тот останется еще на пять лет, то "надо будет менять стратегию".

      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Виктор Янукович Виктор Ющенко Леонид Кучма Леонид Кравчук Президент Украины Игорь Коломойский
      Источник: 24 Канал
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