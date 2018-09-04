19:16
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
31°C 14°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, 3 сентября
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, 3 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Кто из украинских артистов выступит в России на "Новой волне"

484 Читати новину українською
Кто из украинских артистов выступит в России
Кто из украинских артистов выступит в России / 24 канал

Украинские артисты, которые регулярно гастролируют в России, посетят и фестиваль "Новая волна-2018", который пройдет в Сочи.

Так, в российском фестивале планируют принять участие Ани Лорак, Таисия Повалий, Светлана Лобода и певец ALEKSEEV. Об этом говорится на официальной странице "Новой волны" в Instagram.

Читайте также: Опальная гастролерша Кремля Повалий призналась в любви к родине Путина

А Лорак еще и будет сидеть в жюри фестиваля в компании российских артистов. Кроме того, она станет судьей нового сезона российского талант-шоу "Голос".

 

Добавим, Украину на песенном конкурсе "Новая волна-2018" в Сочи представит 27-летний киевлянин Александр Пашков.

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Светлана Лобода Российские гастролеры Ани Лорак Таисия Повалий
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
сегодня, 19:00 Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
Павло Казарін
Сезон гриппа в Украине: все о симптомах и профилактике в инфографике
сегодня, 18:11 Сезон гриппа в Украине: все о симптомах и профилактике в инфографике
16779
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
сегодня, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
"Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
сегодня, 17:09 "Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
Блог Соцмережі
Россия вооружается или "пилит" деньги своих граждан?
сегодня, 17:01 Россия вооружается или "пилит" деньги своих граждан?
Злой Одессит
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
ГНС: Руководство Rozetka.ua согласилось возместить причиненные государству убытки
 20 апреля 2012 , 18:22 3
Сначала было слово. ТОП-10 цитат известных украинских писателей о языке
 9 ноября 2016 , 17:13
Турция – Украина: на матч продано 41 тысячу билетов
 6 октября 2016 , 13:38
Знаменитый российский экс-тренер "Карпат" Кононов готов вернуться в Украину
 16 ноября 2016 , 16:10
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук