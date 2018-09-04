Кто из украинских артистов выступит в России на "Новой волне"

Украинские артисты, которые регулярно гастролируют в России, посетят и фестиваль "Новая волна-2018", который пройдет в Сочи.

Так, в российском фестивале планируют принять участие Ани Лорак, Таисия Повалий, Светлана Лобода и певец ALEKSEEV. Об этом говорится на официальной странице "Новой волны" в Instagram.

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А Лорак еще и будет сидеть в жюри фестиваля в компании российских артистов. Кроме того, она станет судьей нового сезона российского талант-шоу "Голос".

Допис, поширений New Wave / Новая Волна (@newwave_official) 22 Сер 2018 р. о 8:25 PDT

Допис, поширений New Wave / Новая Волна (@newwave_official) 28 Сер 2018 р. о 4:22 PDT

Допис, поширений New Wave / Новая Волна (@newwave_official) 14 Сер 2018 р. о 11:00 PDT

Допис, поширений New Wave / Новая Волна (@newwave_official) 17 Сер 2018 р. о 8:50 PDT

Допис, поширений New Wave / Новая Волна (@newwave_official) 4 Вер 2018 р. о 12:40 PDT

Добавим, Украину на песенном конкурсе "Новая волна-2018" в Сочи представит 27-летний киевлянин Александр Пашков.