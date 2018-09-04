Кто из украинских артистов выступит в России на "Новой волне"
Украинские артисты, которые регулярно гастролируют в России, посетят и фестиваль "Новая волна-2018", который пройдет в Сочи.
Так, в российском фестивале планируют принять участие Ани Лорак, Таисия Повалий, Светлана Лобода и певец ALEKSEEV. Об этом говорится на официальной странице "Новой волны" в Instagram.
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А Лорак еще и будет сидеть в жюри фестиваля в компании российских артистов. Кроме того, она станет судьей нового сезона российского талант-шоу "Голос".
Добавим, Украину на песенном конкурсе "Новая волна-2018" в Сочи представит 27-летний киевлянин Александр Пашков.
Источник: 24 Канал
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