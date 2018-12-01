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      Кто из украинских политиков возглавляет спортивные федерации

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      Кто из украинских политиков возглавляет спортивные федерации
      Кто из украинских политиков возглавляет спортивные федерации / 24 канал

      Немало влиятельных представителей власти к многочисленным статусам, регалиям и наградам, добавляют себе еще и должность в какой-то спортивной федерации. Такие должности заняли Назар Холодницкий, Анатолий Матиос, Роман Насиров, Геннадий Труханов, Андрей Павелко и другие.

      Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал автор и журналист Дмитрий Гнап.

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      Как отметил Гнап, после Майдана футбольную Федерацию возглавил представитель власти – народный депутат от БПП Андрей Павелко, а скандально известный экс-глава фискальной службы Роман Насиров возглавил Федерацию дзюдо Украины.

      А мэр Одессы – Геннадий Труханов – возглавляет федерацию тайского бокса, откуда, как мы когда-то выяснили, вышло немало участников уголовных бригад, которые вели войну за Одессу в 90-х годах. Так профессиональный спорт у нас сплелся не только с профессиональной политикой, но и с профессиональной преступностью,
      – отметил журналист.

      Гнап сообщил, что главный военный прокурор Анатолий Матиос недавно возглавил наблюдательный совет Федерации бокса Украины, а рядом с ним – его сегодняшний коллега – президент федерации бокса Луганской области Александр Матросов, который причастен к контролю за наркобизнесом Луганщины.

      "Президентом Федерации бокса Украины является бывший народный депутат-регионал Владимир Продивус, который причастен к нелегальной добыче янтаря и вооруженным конфликтам вокруг него. Кроме Продивуса, в руководство Федерации бокса Украины входят также нардеп из "Оппозиционного блока" Дмитрий Шенцев, который в свое время проходил по делу об убийстве регионала Кушнарева, и председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, которого перед смертью жестко критиковала активистка Екатерина Гандзюк", – ответил Гнап.

      В Украине для высокопоставленных прокуроров это не первый раз, потому что ранее вице-президентом Федерации футбола Украины стал руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Руководитель антикоррупционной прокуратуры проводит время в компании людей, которым он может вскоре объявлять подозрение в совершении преступлений,
      – добавил журналист.

      Видео полного выпуска видеоблога "Право на правду" за 1 декабря 2018

       

      Теги: Спорт Новости Украины Бокс дзюдо Новости политики Анатолий Матиос Назар Холодницкий Роман Насиров
      Источник: 24 канал
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