Кто из украинских звезд красовался на открытии российского фестиваля "Жара" в Баку

В Баку стартовал российский музыкальный фестиваль "Жара", на который съехалось немало украинских артистов.

Так, на красной дорожке красовалась Ани Лорак в экстравагантном платье. Она также выложила селфи в компании другой украинской певицы, Насти Каменских, и российских исполнителей.

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Ани Лорак

Допис, поширений Spletnik (@spletnik_ru) 26 Лип 2018 р. о 8:21 PDT

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 26 Лип 2018 р. о 3:42 PDT

Допис, поширений Ани Лорак (@anilorak) 26 Лип 2018 р. о 5:33 PDT

Также на открытие фестиваля пришли Alekseev, Светлана Лобода, группа "Время и Стекло" и Анна Седокова.



Светлана Лобода, которая недавно родила второго ребенка



Alekseev

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"Время и Стекло": Надежда Дорофеева и Алексей "Позитив" Завгородний

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 26 Лип 2018 р. о 9:53 PDT



Анна Седокова

Допис, поширений Spletnik (@spletnik_ru) 26 Лип 2018 р. о 9:08 PDT

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 26 Лип 2018 р. о 11:54 PDT

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 26 Лип 2018 р. о 11:51 PDT

А еще на музыкальном событии был сторонник российского президента – американский актер Стивен Сигал.



Стивен Сигал

Фото: из Іnstagram и spletnik.ru