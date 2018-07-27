Кто из украинских звезд красовался на открытии российского фестиваля "Жара" в Баку
В Баку стартовал российский музыкальный фестиваль "Жара", на который съехалось немало украинских артистов.
Так, на красной дорожке красовалась Ани Лорак в экстравагантном платье. Она также выложила селфи в компании другой украинской певицы, Насти Каменских, и российских исполнителей.
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Ани Лорак
Также на открытие фестиваля пришли Alekseev, Светлана Лобода, группа "Время и Стекло" и Анна Седокова.
Светлана Лобода, которая недавно родила второго ребенка
Alekseev
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"Время и Стекло": Надежда Дорофеева и Алексей "Позитив" Завгородний
Анна Седокова
А еще на музыкальном событии был сторонник российского президента – американский актер Стивен Сигал.
Стивен Сигал
Фото: из Іnstagram и spletnik.ru