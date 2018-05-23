Кто из украинских звезд получил звание "Человек года"

Во вторник, 22 мая, в Киеве состоялась церемония награждения премий Cosmopolitan Awards-2018.

Накануне редакция COSMOPOLITAN отобрала самых ярких номинантов в каждой из 9 категорий. В течение четырех месяцев с февраля по май читатели могли проголосовать за своих фаворитов.

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Так, по результатам голосования, победителем в номинации "Человек года" стал украинский певец, тренер "Голоса страны. Дети" и судья "Танцев со звездами" Монатик.

Об этом он сообщил на своей страничке в Instagram.

Также премию вручили и Насти Каменской. Читатели выбрали ее "Певицей года".