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Кто из украинских звезд получил звание "Человек года"

43 Читати новину українською
Монатик получил звание Человека года
Монатик получил звание Человека года / Instagram

Во вторник, 22 мая, в Киеве состоялась церемония награждения премий Cosmopolitan Awards-2018.

Накануне редакция COSMOPOLITAN отобрала самых ярких номинантов в каждой из 9 категорий. В течение четырех месяцев с февраля по май читатели могли проголосовать за своих фаворитов.

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Так, по результатам голосования, победителем в номинации "Человек года" стал украинский певец, тренер "Голоса страны. Дети" и судья "Танцев со звездами" Монатик.

Об этом он сообщил на своей страничке в Instagram.

Также премию вручили и Насти Каменской. Читатели выбрали ее "Певицей года".

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Музыка Награды Монатик
Источник: 24 Канал
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