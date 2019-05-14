Кто из Украины влиял на выборы президента США 2016 года: заявление Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко убеждает, что вмешательство в выборы президента США 2016 года происходило с территории Украины, однако делали это американские граждане. По его словам, собственно вышеуказанные лица привлекали граждан Украины к кампании по дискредитации одного из кандидатов. Луценко намекнул, что к этому могут быть причастным директор НАБУ Артем Сытник и нардеп Сергей Лещенко

Как отметил глава ГПУ во время брифинга, пресса из Соединенных Штатов употребляет термин "украинское вмешательство", поэтому он хотел бы это отрицать.

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Считаю, что вмешательства в американские выборы были действительно с территории Украины, но осуществляли его граждане, должностные лица США, которые занимали здесь ту или иную должность,

– заявил Луценко.

Как подчеркнул он, вышеупомянутые лица привлекали граждан Украины к кампании по дискредитации одного из кандидатов в президенты США общин, "которые были фаворитами посольства Соединенных Штатов".

Кроме того, глава Генпрокуратуры отметил, что оценку таким действиям должны дать правоохранители США.

"К сожалению, к компании скунсов Лещенко присоединились еще и крупные государственные деятели, например, руководитель Национального антикоррупционного бюро Украины. Вопреки специальной оговорке своего процессуального руководителя, которым является Назар Холодницкий (руководитель САП – 24 канал)... вопреки требованиям закона и элементарной политической этики господин Сытник тогда же, в середине 2016 года, сообщил американским СМИ о том, что фамилия Манафорта есть в списках так называемой "черной кассы "Партии регионов" (ее опубликовал нардеп Сергей Лещенко – 24 канал). При этом, он сделал это точно зная, что одной подписи Манафорта там нет", – добавил Луценко.

Генпрокурор утверждает, что Сытник делал это "не просто так".

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"По его личным признаниям в телевизионном шоу на украинском телевидении, он рассказывал о страшном пророссийском Трампе, которого лучше не поддерживать, а лучше поддерживать Хиллари (кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон – 24 канал). Более того, г-н Сытник в декабре 2018 года на одной из частных вечеринок подтверждал, что знает, что Трамп был бы лучшим для Америки, но мы были за Хиллари, поскольку это лучше для нас", – констатировал чиновник.

Кроме того, Луценко заявил, что Лещенко вызовут на допрос в Генпрокуратуру и могут вручить подозрение за разглашение данных досудебного следствия в деле о "черной кассе" Партии регионов". Генпрокурор обвинил нардепа в том, что тот якобы вмешался в выборы президента США 2016 года, публикуя данные о "черной бухгалтерии".

По мнению Лещенко, Луценко своими заявлениями вводит в заблуждение всех американцев, включая Рудольфа Джулиани, личного адвоката президента США Дональда Трампа. Парламентарий такие мысли объясняет тем, что Луценко хочет удержаться на своем посту.

Луценко манипулирует делом, чтобы американцы помогли ему удержать власть, потому что сам он опозорился и ему не куда идти после того, как его босс Порошенко проиграл выборы в прошлом месяце, Он, в частности, решил сыграть на борьбе, которая разворачивается за кресло президента США между действующим американским лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президент в администрации Обамы Джо Байденом. Луценко решил стать полезным для администрации Трампа, а они приняли за чистую монету слова Луценко о том, что Байден домогався закрытия в Украине уголовного дела против экс-министра экологии Николая Злочевского и его газовой компании Burisma. А все из-за того, что сын вице-президента Хантер Байден работал членом правления этого предприятия",

– говорит он.

В отношении Сытника, то Луценко в комментарии американскому изданию The Hill заявлял, что НАБУ и непосредственно директор Бюро якобы влияли на ход президентских выборов в США в 2016 году. Он утверждал, что ГПУ начала расследование в отношении якобы "слияния" финансовых отчетов, касающихся деятельности тогдашнего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта во время президентской кампании 2016 года с целью якобы повлиять на выборы в пользу другого кандидата в президенты Хиллари Клинтон. В НАБУ опровергли эти обвинения и заявили, что никаких доказательств противоправной деятельности Манафорта детективы НАБУ не собирали и не передавали, поскольку это вне компетенции ведомства.

10 мая Сытника вызвали на допрос в ГПУ как подозреваемого в уголовном производстве по факту возможного превышения им служебных полномочий относительно вероятного вмешательства в ход выборов президента США в 2016 году. Кроме того, нардеп Борислав Розенблат обнародовал запись, на котором человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывает о помощи штабу Клинтон. Сытник, со своей стороны, причастность к сливу "черной бухгалтерии" отвергает. В то же время он заявил, что к этому причастен экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак.

Что известно о "черной бухгалтерии", данные из которой опубликовал Лещенко?

В 2016 году Лещенко опубликовал "черную книгу" или еще "черную бухгалтерию" "Партии регионов" – список секретных платежей, сделанных партией главе избирательного штаба республиканцев Полу Манафорту и другим своим консультантам. Манафорт также возглавлял штаб Дональда Трампа во время выборов президента США в 2016 году.

Манафорт заработал в Украине в роли политического консультанта 60 миллионов долларов. Он также был центральной фигурой в расследовании относительно возможных незаконных связей избирательного штаба Трампа с российским руководством.



Пол Манафорт

В марте Манафорта осудили в США за мошенничество в налоговой и банковской сферах к почти 4 годам тюрьмы и еще – до 3,5 лет по обвинению в заговоре, связанной с его деятельностью в Украине. Впоследствии Манафорту выдвинули новые обвинения по 16-ю пунктами. Они касаются возможной причастности Манафорта к фальсификации рабочих документов для получения миллионов долларов по кредитам.

Как последствия публикация "черной бухгалтерии" имела для Лещенко

Личный адвокат президента США Дональда Трампа – Рудольф Джулиани – недавно назвал Лещенко врагом американского лидера в окружении избранного президентом Украины Владимира Зеленского. По словам Джулиани, Лещенко якобы помог Демократической партии США во время президентских выборов в 2016 году тем, что опубликовал "черную бухгалтерию".

Заметим, что Джулиани планировал прибыть в Украину, чтобы встретиться с Зеленским и убедить его продолжить расследование в интересах Белого дома. Это расследование относительно вмешательства России в президентские выборы США и об участии сына экс-вице-президента Джозефа Байдена в работе украинской газовой компании Burisma Hodling, против которой вели следствие в отношении предполагаемого отмывания денег, но дело закрыли.



Рудольф Джулиани

Однако Джулиани в конце концов отменил свой визит и назвал причиной этого изнурительные атаки и то, что в Украине ему придется оказаться в среде людей, которые являются врагами президента, а в некоторых случаях – врагами США.

КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ПО "ЧЕРНОЙ БУХГАЛТЕРИИ "ПАРТИИ РЕГИОНОВ":