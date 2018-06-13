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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Кто из врачей "Охматдета" требует деньги за устройство больного ребенка на лечение

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Светлана Донская и Олег Рыжак
Светлана Донская и Олег Рыжак / begemot.media

Несколько дней назад в сети появилось видео на котором мамы детей, лечившихся от рака в детской больнице "Охматдет" рассказывают страшные вещи. 5 тысяч долларов они в конверте заносили врачу, который ножкой открывал ящик и говорил куда положить деньги.

Об этом в своем видеоблоге "(Бес)платная медицина" пишет член правления "Центра противодействия коррупции" Александра Устинова.

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По ее словам, около недели назад появилась информация, что этого врача – заведующего отделением трансплантации костного мозга – Олега Рыжака и еще одну заведующую Центром онкогематологии – врача Светлану Донскую, в результате реорганизации больницы решили перевести из административной работы исключительно во врачебную практику.

Именно они из года в год заказывают в разы больше "супер" дорогих лекарств, чем на самом деле используют,
– отметила Устинова.

Член правления "Центра противодействия коррупции" также добавила, что эти препараты не рекомендованы для лечения детей с раком до 13 лет Международной ассоциацией педиатров онкологов.

"Почему же украинские врачи заказывают препараты, которыми не пользуются в мире, которые стоят в разы дороже и самое главное – намного больше, чем им нужно? Ответ может быть только один и называется он "откат", – отметила Александра Устинова.

Видео полного выпуска видеоблога Александры Устиновой "(Бес)платная медицина" за 13 июня 2018

 

Теги: Здоровье Коррупция Новости Украины Деньги Медицина ОХМАТДЕТ
Источник: 24 канал
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