Какая знаменитая певица стала "Женщиной года 2018": неожиданные данные

На днях популярный журнал Billboard объявил имя звезды, которая получила почетный титул "Женщина года 2018". Ею стала американская певица Ариана Гранде.

По информации Billboard, 25-летняя Адриана Гранде получит престижную награду 6 декабря. Именно в этот день в Нью-Йорке состоится грандиозное шоу Billboard Women in Music.

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Вице-президент журнала Росс Скарано заверил, что артистка имела немалый успех в 2018 году. При этом певица остается непреклонной в своих взглядах и публикует песни, которые за считанные дни становятся популярными.

Ариана Гранде – это пример звезды с собственным мнением, которая никогда не присоединяется к какой-то конкретной музыкальной тенденции или пути в ее области. Она всегда отстаивает себя и свои решения в мире, который часто негостеприимны к столь непреклонным молодым женщинам. Ариана завораживает, делает лучше музыку и вполне заслуживает звания "Женщина года",

– заверил Росс Скаран.

Стоит отметить, что Ариана Гранде является активным меценатом в благотворительных проектах. В частности, после взрыва на ее концерте в британском Манчестере в 2017 году артистка пожертвовала немалую сумму пострадавшим и организовала фонд, который собрал более 23 миллионов долларов.

К слову, в прошлом году титул "Женщина года" получила Селена Гомес. Перед этим почетное звание получили Мадонна и Леди Гага.