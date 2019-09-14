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      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      Телеканал новостей 24 Программы Недиванная сотня
      ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Кто Клых на самом деле, тупые вопросы пленным, Савченко в бандерольке – Недиванная сотня

      Недиванная сотня 77 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 13 сентября – оказывается, Клых был пророссийским активистом и поддерживал "Партию регионов", но почему тогда именно он выглядит хуже всех других возвращенных пленных? На пресс-конференции Сенцова и Кольченко некоторые журналисты задавали очень странные вопросы, например, о Наденьке Савченко.

      Также в выпуске:

      Долгожданный обмен пленными.

      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Здесь их встречали политики, родные, журналисты и общественность.

      Человек в России – затратная часть.

      Интересно, что с той стороны террористов не встречал ни Путин, ни родные. Лишь Скабеева и Соловьев. Люди в РФ – просто единицы, расходные части.

      Меткие ответы Сенцова.

      Некоторые тезисы Олега Сенцова на пресс-конференции стоят выделить. Первый – Россия не хочет мира. Второй – Путину не нужны его люди.

      Кто еще остался в плену. Новое разведение войск.

      Во время встречи освобожденных пленников Зеленский анонсировал новое разведение войск и средств на Донбассе. После Станицы Луганской – Золотое и Петровское. Вот только один нюанс – там уже состоялось разведение еще в 2016 году. Поэтому что там будут разводить сейчас и зачем – вопрос.

      И теперь к смешному – охота в Рашке на шмотки по рублю.

      Для того, чтобы смотреть, как у соседей происходят распродажи, – надо брать попкорн. Именно эти видео являются прямыми свидетельствами того, как Рашка типа "встает" с колен.

      Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.

      blog_ava
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      13 сентября
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      Теги: Новости Украины Обмен пленными Украина – Россия Новости России Надежда Савченко Недиванная сотня
      Источник: 24 канал
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