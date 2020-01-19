Кто "копает" под Кабмин и страшные пытки в Харьковской колонии - видео недели

24 канал предлагает к вашему вниманию наиболее интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Гончарук общается с Зеленским

Аудиозаписи разговоров, одним из участников которых является якобы премьер Алексей Гончарук, наделали шума в сети. Такие массовые информационные атаки эксперты связывают в основном с олигархом Игорем Коломойским. Более того, именно "слуги народа" из его негласной группы даже инициировали голосование за отставку Гончарука во фракции.

Смотрите видео: кто "копает" под Кабмин

Заключенные заявили о страшных пытках в Харьковской колонии

Осужденные колонии №25 в Харькове заявили о пытках. А потом в заведение перестали впускать адвокатов – из-за спецрежима, который якобы пришлось ввести из-за бунта в исправительном учреждении. Сейчас дело расследуют ГБР и Офис Генпрокурора.

Смотрите видео: что произошло в Харьковской колонии

Полсотни попугаев выбросили в лесу под Харьковом

Полсотни попугаев прохожие нашли поздно вечером в лесу. Сейчас "птичий десант" на передержке у волонтера. Птицы еще маленькие, к сожалению, все больные цирковирусом. Диагноз поставили орнитологи, и объяснили, что болезнь не заразна для людей, а вот попугаи пострадали.

Смотрите видео: что случилось с попугаями

Необычная свадьба ветерана войны и волонтерки

Дарья Казакова и Алексей Скиба познакомились во львовском госпитале. Мужчина как раз лечился там после тяжелой травмы, Дарья помогала бойцам адаптироваться к гражданской жизни. Кроме нестандартной истории знакомства, пара устроила еще и необычную свадьбу – прямо на вокзале.

Смотрите видео: история знакомства и как происходила свадьба

В Киеве стартовала выставка художника Марчука

Творчество Ивана Марчука – это своеобразная визитка Украины, а самого художника называют украинским Ван Гогом. Однако, в отличие от своего голландского коллеги, Марчук до сих пор не имеет своего музея или галереи у себя на Родине.

Смотрите видео: что известно о художнике, который попал в рейтинг "100 гениев современности"