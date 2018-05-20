Кто красивее: все, что следует знать о свадебных образах Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Вчера, 19 мая, отгремело одно из самых громких событий года – свадьба принца Гарри и Меган Маркл. Уже уполномоченные герцоги Сассекские навсегда объединили свои судьбы, однако в сети не утихают разговоры о том, у кого свадебные платья были лучше – в Меган Маркл или у Кейт Миддлтон?

Одни пользователи утверждают, что эти образы невозможно сравнить, поскольку каждое платье особое и неповторимое, а другие отмечают, что у Кейт первое свадебное платье было более торжественное и интересное, чем в Меган. Некоторые поклонники британских монархов даже видят отголоски свадеб в знаменитой цереремонии бракосочетания принцессы Дианы и принца Чарльза 29 июля 1981 года.

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Свадебные церемонии принцессы Дианы, Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Предлагаем рассказать несколько интересных фактов о платьях Кейт и Меган, а вы уже сами выбирайте, какой образ вам больше нравится.

Меган Маркл, герцогиня Сассекская

Для своей свадьбы новоиспеченная жена принца Гарри к алтарю надела скромное платье от британского дизайнера и креативного директора французского Модного дома Givenchy Клэр Уэйт Келлер. Всех поклонников королевской четы поражала сдержанность образа, поскольку плечи платья были лишь слегка приоткрыты, а на самом платье не было ни одного орнамента, украшений или кружева.

Первое свадебное платье Меган Маркл 19 мая 2018 года

Зато белый наряд дополнял удивительный 5-метровый шлейф, на котором были вышиты символы 53-х стран Содружества. Свадебную фату дополняла тиара Bandeau, центральная брошь-цветок в которой принадлежала бабушке королевы Елизаветы II – королеве Мэри.

Свадебная фата, тиара и украшения Меган Маркл 19 мая 2018 года

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Первый свадебный образ Меган Маркл дополняли туфли тоже от Givenchy, за украшения невеста выбрала серьги с бриллиантами и браслет от Cartier. Окончательной цены платья пока не сообщают, но фэшн-эксперты иностранных СМИ утверждают, что платье Меган могло обойтись в 340 тысяч долларов. Что интересно, по недавней информации британского издания The Daily Mail эксперты предполагали, что роскошное свадебное платье ориентировочно будет стоить больше 135 тысяч долларов.

Для своего второго свадебного образа, который также отметился большой скромностью и изысканностью, Меган Маркл на вечеринку в Фрогмор-хаус выбрала белоснежное платье до пола от Стеллы Маккартни, которое закреплялось на шее. Для выхода Меган выбрала те же каблуки, что и во время первого образа.

Второе свадебное платье Меган Маркл 19 мая 2018 года

Правда это или нет, но СМИ также заметили на правой руке у жены Меган Маркл кольцо с голубым камнем, которое ранее принадлежало его матери – принцессе Диане.

Меган Маркл примерила кольцо принцессы Дианы 19 мая 2018 года

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Кейт Миддлтон, герцогиця Кембриджская

Что касается свадьбы герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, которая 29 апреля 2011 года стала женой принца Уильяма – брата принца Гарри, то Кэтрин выбрала под венец роскошное платье авторства Сары Бертон – креативного директора Дома Alexander McQueen.

Платье также имело цвет слоновой кости и было было создано из атласа и кружева, однако как и в Меган, не содержало никаких украшений, кроме цветов и трилистников из кружева. Голову тогдашней невесты также украшал невероятный шлейф длиной 2,7 метров. По оценкам экспертов, стоимость образа составила около 350 тысяч долларов.

Первое свадебное платье Кейт Миддлтон 29 апреля 2011 года

Что касается тиары, то это было украшение от Cartier, которое накануне свадьбы ей также, как и Меган, одолжила королева Елизавета II. Тиара состояла из 739 бриллиантов и 149 алмазов. Что интересно, в день 18-летия юной Елизавете II подарили эту тиару, но она ее почти не носила, поэтому решила передать в день свадьбы будущей герцогине.

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Свадебная фата, тиара и украшения Кейт Миддлтон 29 апреля 2011 года

На свадьбу Кэтрин надела бриллиантовые серьги, которые подарили ей родители, авторства дизайнера Робинсона Пелама. Украшения стилизовали под фамильный герб Миддлтонов – дубовые листья, а их цена составила 17 тысяч евро. Свадебные туфли тоже были от бренда Alexander McQueen, как и второе свадебное платье, в котором Кейт отправилась на банкет вечером.

Второе свадебное платье Кейт Миддлтон 29 апреля 2011 года

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