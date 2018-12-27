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      Кто куда: планы клубов УПЛ во время зимних каникул

      9 Читати новину українською
      Планы клубов УПЛ на зимних каникулах
      Планы клубов УПЛ на зимних каникулах / ФФУ

      Клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) ушли на зимний перерыв. Однако отдыхать клубы высшего футбольного дивизиона Украины будут не долго. К вашему вниманию планы команд УПЛ на зимних каникулах.

      "Шахтер"

      ФК Шахтар

      Дата выхода из отпуска: 8 января;

      Сборы: 20-26 января – Турция, 29 января-7 февраля – Турция;

      Спарринги: 7 матчей;

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      Команда Паулу Фонсеки выходит из отпуска 8 января. Чемпион Украины будет готовиться ко второй части сезона в Турции. Оранжево-черные проведут два сбора в Белеке. Первый этап подготовки будет проходить с 20-го по 26 января, второй – с 29 января по 7 февраля. В планах команды семь контрольных матчей: два – на первом сборе и пять – на втором.

      "Динамо"

      ФК Динамо

      Дата выхода из отпуска: 11 января;

      Сборы: 13-26 января – Испания, 30 января-13 февраля – Испания;

      Спарринги: 9 матчей;

      Вместе игроки "Динамо" соберутся после отпуска 11 января. Разделенные на две группы, 11-го и 12 января они пройдут медобследование. Также в эти дни в программе команды — легкие втягивающие тренировки и занятия в тренажерном зале. 13 января утром команда отправится в испанскую Марбелью, где традиционно проводит подготовку в зимний период. В Испании "бело-синие" проведут два тренировочных сбора: первый — с 13-го по 26 января, второй — с 30 января по 13 февраля.

      "Александрия"

      ФК Олександрія

      Дата выхода из отпуска: 10 января;

      Сборы: с 22 января – Турция;

      Спарринги: 5 матчей;

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      Третья команда текущего чемпионата завершит отпуск 10 января. Подготовка будет разбита на несколько этапов: первый александрийцы проведут дома, а 22 января отправятся в Турцию. Александрийцы планируют сыграть пять матчей.

      "Заря"

      ФК Зоря

      Дата выхода из отпуска: 14 января;

      Сборы: 20 января-3 февраля – Турция, 7-21 февраля – Турция;

      Спарринги: 8 матчей;

      У подопечных Юрия Вернидуба отпуск продлится чуть больше месяца. Команда соберется вместе 14 января и втягивающий сбор будет проводить в Запорожье до 20-го числа. В этот день луганчане отправятся в Турцию, где стартует их первый учебно-тренировочный сбор (20 января – 3 февраля). После трех дней отдыха 7 февраля команда отправится на второй турецкий сбор, который продлится до 21 февраля включительно. В Турции "Заря" сыграет контрольные матчи 24-го, 27-го, 30 января, 2-го, 10-го, 13-го, 16-го и 19 февраля.

      "Ворскла"

      ФК Ворскла

      Дата выхода из отпуска: 8 января;

      Сборы: 14-29 января – Турция, 31 января-14 февраля – Турция,

      Спарринги: не сообщается;

      У полтавской "Ворсклы" после выхода из отпуска (8 января) в зимнее межсезонье запланированы два тренировочных сбора. 14 января, после недели работы в родном городе, команда вылетит в Турцию. В Анталии полтавчане пробудут до 27-го числа. Второй сбор ворсклян стартует 31 января в Анталии и продлится до 14 февраля.

      "Десна"

      ФК Десна

      Дата выхода из отпуска: 10 января;

      Сборы: 16-30 января – Турция;

      Спарринги: не сообщается;

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      10 января футболисты черниговской "Десны" встретятся в Чернигове – именно на этот день запланирован выход из отпуска. После традиционного медосмотра и нескольких тренировок в Чернигове, 16 января команда отправится на первый тренировочный сбор в Турцию, который продлится до 30 января.

      "Мариуполь"

      ФК Маріуполь

      Дата выхода из отпуска: 9 января;

      Сборы: два собрания – Турция (дата не сообщается);

      Спарринги: 8 матчей;

      "Мариуполь" будет находиться в отпуске до 9 января. После отдыха игроки пройдут традиционное медобследование и начнут подготовку к весенней части чемпионата. Также в планах команды – проведение двух учебно-тренировочных сборов в Турции.

      "Львов"

      ФК Львів

      Дата выхода из отпуска: 10 января;

      Сборы: с 18 января – Турция;

      Спарринги: не сообщается;

      Отпуск у львовян продлится месяц – до 10 января. После этого команда соберется во Львове, пройдет медицинское обследование и недельный тренировочный цикл, во время которого будет сочетать беговую работу с занятиями в тренажерном зале. 18 января "Львов" отправится на месячный подготовительный сбор в Турции.

      "Олимпик"

      ФК Олімпік

      Дата выхода из отпуска: 10 января;

      Сборы: два собрания с 19 января – Турция;

      Спарринги: 8 матчей;

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      С 10 декабря футболисты "Олимпика" ушли в отпуск. Команда будет отдыхать ровно месяц и снова соберется вместе 10 января. В течение двух дней в Киеве футболисты будут проходить медосмотр и тренироваться, а 19 января отправятся на первый из двух запланированных в Турции сборов.

      "Карпаты"

      ФК Карпати

      Дата выхода из отпуска: 14 января;

      Сборы: Турция (дата не сообщается);

      Спарринги: не сообщается;

      Игроки "Карпат" будут отдыхать до 14 января. На этот день у команды запланирован медосмотр, после чего зелено-белые проведут несколько тренировок в одноразовом режиме. Далее в планах львовян – зимние сборы в Турции.

      "Чорноморец"

      ФК Чорноморець

      Дата выхода из отпуска: 9 января;

      Сборы: 21 января-11 февраля – Турция;

      Спарринги: 4 матча;

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      Футболисты "Черноморца" будут находиться в отпуске до 9 января. В этот день команда пройдет медицинский осмотр, а 10-го числа состоится первая тренировка "моряков" в 2019 году. После 10-ти дней работы в Одессе с 21 января по 11 февраля команда будет готовиться в гостиничном комплексе "Старлайт" в Турции. Запланировано четыре спарринга: 24-го и 31 января, 6-го и 10 февраля.

      "Арсенал-Киев"

      ФК Арсенал-Київ

      Дата выхода из отпуска: 10 января;

      Сборы: с 15 января – Турция;

      Спарринги: не сообщается;

      10 января "Арсенал-Киев" планирует завершить отпуск и начать подготовку ко второй части сезона. 15 января "канониры" должны отправиться на сбор в Турцию.

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      Теги: Спорт ФК Черноморец ФК Арсенал-Киев ФК Десна ФК Львов ФК Ворскла ФК Олимпик ФК Мариуполь ФК Заря ФК Александрия ФК Карпаты Динамо Шахтер УПЛ Футбол
      Источник: 24 Канал
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