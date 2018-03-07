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Кто мешает сделать природный парк из охотничьих угодий Януковича

19:30, 7 марта 173 Читати новину українською

Окружение экс-президента использовало леса Сухолучье Киевской области для своих "царских" охот. Для этого часть леса закрыли для посещения. Через четыре года после побега Виктора Януковича в Сухолучье – ничего не изменилось. А создание Днепровско-Тетеревского национального природного парка застряло в чиновничьих кабинетах.

Полвека в Сухолучье могли попасть только избранные. При СССР – верхушка Компартии, при Независимости – украинские чиновники. 30 тысяч гектаров леса и водоемов. Виктор Янукович "присвоил" эту территорию еще задолго до своего президентства.

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В 2008 приближенные к Януковичу тогдашний вице-премьер Юрий Бойко, председатель Укравтодора Владимир Демишкан и губернатор Черкасской области Сергей Тулуб основали элитарный охотничий клуб "Кедр" и взяли в аренду все 30 гектаров лесного хозяйства.

В этот клуб входили 28 украинских чиновников. В том числе, народный депутат Сергей Кивалов, бывший секретарь СНБО Андрей Клюев, против которого Генпрокуратура открыла уголовное производство, Президенты Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, олигархи Вадим Новинский и Виктор Пинчук.

Еще в 2008 году тогдашний Президент Украины Виктор Ющенко распорядился сделать на этом месте Днепровско-Тетеревский национальный природный парк. Чтобы сохранить уникальную природу Полесья. Во времена Януковича этот процесс остановился. Поэтому за десять лет замысел так и не реализовали. Инициировали возобновление работ столичные экологи.

По собственной инициативе они регулярно инспектируют территорию Днепровско-Тетеревского лесхоза. Однако, часть территории до сих пор остается закрытой. Еще во времена Януковича здесь построили некий вольер. Якобы, чтобы восстанавливать популяции диких животных. На самом деле – там проводили "царскую охоту".

Мы видим сердце Сухолучья – это огромный забор. Он занимает 3 тысячи гектаров. Это 10 процентов Сухолучья, который вообще запрещает доступ местным жителям,
– сказал эколог Владимир Борейко.

За последние два года на территории лесхоза в пять раз выросла вырубка деревьев. Экологи опасаются, что под завесой санитарной вырубки, чиновники хотят уничтожить лес. А создание парка – провалить. Ведь проект парка давно согласован профильными министерствами. Окончательное решение – за Государственным агентством лесных ресурсов.

По предварительной информации, для парка хотят выделить максимум 12 тысяч гектаров земли. Поэтому вероятно, что национальный парк и охотничье угодье Януковича будут сосуществовать вместе.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости Украины Новости Киева Виктор Янукович Экология
Источник: 24 Канал
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