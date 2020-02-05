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      Кто может бесплатно отдохнуть в "Артеке" и "Молодой гвардии": Кабмин расширил список детей

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      Правительство расширило перечень льготных категорий детей, которым государство окажет помощь для оздоровления и отдыха / Shutterstock

      В правительстве расширили перечень льготных категорий детей, получающих помощь от государства для оздоровления и отдыха. То есть, такие дети смогут за счет Госбюджета получить оздоровительные услуги и отдохнуть в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия".

      Как сообщил в телеграме премьер Алексей Гончарук, соответствующее решение было принято на заседании правительства 5 февраля.

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      Итак, теперь в перечень льготных категорий детей также входят:

      • дети журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей;
      • дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы;
      • дети, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;
      • дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.

      Заметим, что ранее такую помощь от государства получали:

      • дети-сироты;
      • дети, лишенные родительской опеки;
      • дети с инвалидностью, способные к самообслуживанию (при отсутствии медицинских противопоказаний);
      • дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районах проведения АТО и ООС, боевых действий или вооруженных конфликтов или умер вследствие ранения, контузии или увечья, а также вследствие заболевания, полученного во время пребывания в вышеупомянутых районах;
      • дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста или умер вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при таких акций;
      • дети, проживающие в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения;
      • родные дети родителей-воспитателей или приемных родителей, проживающих в одном детском доме семейного типа или в одной приемной семье;
      • дети, взятые на учет службами по делам детей как такие, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;
      • дети, пострадавшие вследствие стихийного бедствия, техногенных аварий, катастроф;
      • дети, родители которых погибли от несчастных случаев на производстве или при исполнении служебных обязанностей;
      • дети из малообеспеченных семей, которые в соответствии с законодательством получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;
      • дети из многодетных семей.

      Кроме того, государство частично оплачивает оздоровительные услуги (родители, в частности, должны заплатить 20%, 30% или 50% от стоимости) таким категориям детей:

      20%

      • дети лиц, признанных участниками боевых действий;
      • дети, находящиеся на диспансерном учете;
      • члены детских творческих коллективов и спортивных команд – победители международных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад;
      • талантливые и одаренные дети – победители международных, всеукраинских олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад;

      30%

      • дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица;
      • члены детских творческих коллективов и спортивных команд – победители всеукраинских олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад;
      • талантливые и одаренные дети – победители областных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад;

      50%

      • отличники учебы;
      • лидеры детских общественных организаций;
      • члены детских творческих коллективов и спортивных команд – победители областных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад;
      • талантливые и одаренные дети – победители городских, районных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад.

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      Заметим, что в 2019 году один день в лагере "Молодая гвардия" стоит 451 гривну, а полная стоимость путевки на 21 день составляет 9 тысяч 471 гривну.
      Зато за один день в "Артеке" надо выложить 500 гривен и 20 копеек, а полная путевка на 21 день будет стоить 10 тысяч 504 гривны 20 копеек.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Новости политики Отдых Дети и несовершеннолетние
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