Кто может бесплатно отдохнуть в "Артеке" и "Молодой гвардии": Кабмин расширил список детей
В правительстве расширили перечень льготных категорий детей, получающих помощь от государства для оздоровления и отдыха. То есть, такие дети смогут за счет Госбюджета получить оздоровительные услуги и отдохнуть в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия".
Как сообщил в телеграме премьер Алексей Гончарук, соответствующее решение было принято на заседании правительства 5 февраля.
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Итак, теперь в перечень льготных категорий детей также входят:
- дети журналистов, погибших при исполнении служебных обязанностей;
- дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы;
- дети, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы;
- дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.
Заметим, что ранее такую помощь от государства получали:
- дети-сироты;
- дети, лишенные родительской опеки;
- дети с инвалидностью, способные к самообслуживанию (при отсутствии медицинских противопоказаний);
- дети, один из родителей которых погиб (пропал без вести) в районах проведения АТО и ООС, боевых действий или вооруженных конфликтов или умер вследствие ранения, контузии или увечья, а также вследствие заболевания, полученного во время пребывания в вышеупомянутых районах;
- дети, один из родителей которых погиб во время массовых акций гражданского протеста или умер вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при таких акций;
- дети, проживающие в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения;
- родные дети родителей-воспитателей или приемных родителей, проживающих в одном детском доме семейного типа или в одной приемной семье;
- дети, взятые на учет службами по делам детей как такие, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах;
- дети, пострадавшие вследствие стихийного бедствия, техногенных аварий, катастроф;
- дети, родители которых погибли от несчастных случаев на производстве или при исполнении служебных обязанностей;
- дети из малообеспеченных семей, которые в соответствии с законодательством получают государственную социальную помощь малообеспеченным семьям;
- дети из многодетных семей.
Кроме того, государство частично оплачивает оздоровительные услуги (родители, в частности, должны заплатить 20%, 30% или 50% от стоимости) таким категориям детей:
20%
- дети лиц, признанных участниками боевых действий;
- дети, находящиеся на диспансерном учете;
- члены детских творческих коллективов и спортивных команд – победители международных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад;
- талантливые и одаренные дети – победители международных, всеукраинских олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад;
30%
- дети, зарегистрированные как внутренне перемещенные лица;
- члены детских творческих коллективов и спортивных команд – победители всеукраинских олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад;
- талантливые и одаренные дети – победители областных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад;
50%
- отличники учебы;
- лидеры детских общественных организаций;
- члены детских творческих коллективов и спортивных команд – победители областных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад;
- талантливые и одаренные дети – победители городских, районных олимпиад, конкурсов, фестивалей, соревнований, спартакиад.
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Заметим, что в 2019 году один день в лагере "Молодая гвардия" стоит 451 гривну, а полная стоимость путевки на 21 день составляет 9 тысяч 471 гривну.
Зато за один день в "Артеке" надо выложить 500 гривен и 20 копеек, а полная путевка на 21 день будет стоить 10 тысяч 504 гривны 20 копеек.