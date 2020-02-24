Кто может конкурировать с Трухановым на следующих выборах в Одессе: объяснение эксперта

Мэр Одессы Геннадий Труханов является фигурантом нескольких скандальных историй, некоторые из них слушаются до сих пор в судах. Будет ли он баллотироваться на очередные выборы с таким скандальным шлейфом – узнавали в прямом эфире 24 канала.

Председатель одесского отделения Комитета Избирателей Украины Анатолий Бойко заявил, что Труханова не победит в случае, если против него будет кандидат от "Слуги народа", которого Зеленский лично будет водить по городу за руку.

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Он заявил, что сегодня в Одессе, как и во многих крупных городах, существует кризис политики, лидеров и новых лиц. Те, люди, которые имеют ресурсы, чтобы победить Труханова, в основном являются серьезными предпринимателями, поэтому не хотят рисковать своим бизнесом. А те люди, которые хотят выступить против него, обычно не имеют соответствующего ресурса.

На данный момент, из тех политических сил, которые существуют, ему может составить серьезную реальную конкуренцию только кандидат от "Слуги народа". Но это, например, если господин Кивалов не решит баллотироваться или кто-то из крупных бизнесменов,

– рассказал Анатолий Бойко.

"То есть, я говорю, о тех проявленных политических игроках, которые реально заявляют о мэрских амбициях. Есть потенциальные кандидаты, которые могут его победить, но они пока не заявляют о своих мэрских амбициях. И вряд ли о них скажут, если будут видеть, что Труханов участвует в выборах. Это требует больших ресурсов, и это большой риск", – добавил Бойко.

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