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Кто может остановить скандальные заявления отца Меган Маркл: данные СМИ

389 Читати новину українською
Меган Маркл
Меган Маркл / Соцсети

С тех пор как очаровательная Меган Маркл стала женой принца Гарри, ее американские родственники не прекращают будоражить СМИ скандальными заявлениями. Особенно в этом преуспел отец герцогини, который, вероятно, сильно обогатился за это время.

Королевская семья продолжает игнорировать все резонансные новости, связанные с родственниками Меган Маркл. Сама же герцогиня, которая уже стала народной любимицей в Великобритании, игнорирует заявления Томаса Маркла. При этом жена принца Гарри полностью прекратила общение с отцом.

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Однако, как утверждает инсайдер издание The Daily Mail, герцогиня Сассекская может остановить скандальных родственников. Это она сделает с помощью своей матери Дории Редлан. До сих пор Меган Маркл просила её не вмешиваться в конфликт, однако новые заявления смогут спровоцировать жену принца Гарри к действиям. Близкий друг экс-актрисы утверждает, что произойдет это во время поездки Меган в родную Калифорнию.

До сих пор мама Меган не принимала участия в этом конфликте. Герцогиня настаивала на том, что ей не следует вмешиваться. Но если кто-то и может вразумить Томаса, так это Дориа. Меган готова позволить ей это сделать,
– отметил инсайдер.

К слову, мама Меган Маркл планирует переехать в Лондон, чтобы поддержать свою дочь. По информации СМИ, у Дории Редлан с принцем Гарри прекрасные отношения, поэтому королевский отпрыск не против таких изменений.

 

Напомним, Томас Маркл часто попадает в скандальные новости СМИ. Мужчину поймали на махинациях, доказав факт зарабатывания денег на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. После длительных обсуждений он отказался вести свою дочь к алтарю, заявляя, что у него запланирована операцию на это время. Однако журналисты предполагают, что именно денежные махинации стали причиной такого неожиданного решения Томаса Маркла. После этого мужчина давал многочисленные интервью, которые выливались во всё новые скандалы.

Теги: LifeStyle Великобритания Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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