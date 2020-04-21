Кто может получить пособие по безработице во время карантина: детали

Правительство увеличило минимальную помощь по безработице в период карантина из-за коронавируса с 650 гривен до 1000 гривен. Постановление вступило в силу 18 апреля 2020 года.

Постановление применяется с 12 марта и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина, сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в фейсбуке.

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Минимальный размер пособия по безработице повышен до 1000 гривен для:

тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имел страховой стаж менее 6 месяцев или был уволен с последнего места работы по негативным причинам;

молодежи, которая закончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и которая нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место;

внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

В пресс-службе добавили, что всем безработным, которые стали на учет в период карантина и получают пособие в минимальном размере, помощь будет автоматически пересчитана с первого дня регистрации в службе занятости.

Министр Минэкономики Игорь Петрашко подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы поддержать людей, которые остались без работы во время карантина.

Что известно о безработице в Украине

За месяц действия карантинных ограничений в Украине количество безработных возросло на 1–1,3 миллиона человек.

Уровень безработицы достиг самого высокого за последние 15 лет показателя.

Прежде всего работу потеряли те, кто неофициально работал в сферах, деятельность которых временно приостановили на время карантина.

В Украине уже действуют специальные программы поддержки бизнеса по облегчению кредитной нагрузки, в которых главным условием является не увольнять людей.

Правительство обещает, что в ближайшее время заработают и другие инструменты для борьбы с безработицей.



Что известно о безработице в Украине / Инфографика 24 канала