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      Кто может получить пособие по безработице во время карантина: детали

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      Кто может получить помощь / Getty Images

      Правительство увеличило минимальную помощь по безработице в период карантина из-за коронавируса с 650 гривен до 1000 гривен. Постановление вступило в силу 18 апреля 2020 года.

      Постановление применяется с 12 марта и будет действовать в течение 30 календарных дней после окончания карантина, сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в фейсбуке.

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      Минимальный размер пособия по безработице повышен до 1000 гривен для:

      • тех, кто в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации в службе занятости, имел страховой стаж менее 6 месяцев или был уволен с последнего места работы по негативным причинам;
      • молодежи, которая закончила или прекратила обучение в среднем и высшем учебном заведении, уволилась со срочной военной службы и которая нуждается в содействии в трудоустройстве на первое рабочее место;
      • внутренне перемещенных лиц, которые документально не могут подтвердить периоды своей занятости.

      В пресс-службе добавили, что всем безработным, которые стали на учет в период карантина и получают пособие в минимальном размере, помощь будет автоматически пересчитана с первого дня регистрации в службе занятости.

      Министр Минэкономики Игорь Петрашко подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы поддержать людей, которые остались без работы во время карантина.

      Что известно о безработице в Украине

      • За месяц действия карантинных ограничений в Украине количество безработных возросло на 1–1,3 миллиона человек.
      • Уровень безработицы достиг самого высокого за последние 15 лет показателя.
      • Прежде всего работу потеряли те, кто неофициально работал в сферах, деятельность которых временно приостановили на время карантина.
      • В Украине уже действуют специальные программы поддержки бизнеса по облегчению кредитной нагрузки, в которых главным условием является не увольнять людей.
      • Правительство обещает, что в ближайшее время заработают и другие инструменты для борьбы с безработицей.


      Что известно о безработице в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Зарплата Министерство экономического развития и торговли Деньги Безработица
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