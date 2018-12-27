Ученые из Канады выявили факторы, которые влияют на склонность к развитию лунатизма или сомнамбулизма и чем это грозит.

Рональд Постума из университета Макгилла в Монреале отмечает, что лунатики склонны к развитию болезни Паркинсона и деменции, пишет USNews.

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В исследовании приняли участие 30 тысяч здоровых добровольцев. Они обнаружили, что у тысячи людей есть признаки агрессивного снохождения.

Ученые выделяют две фазы сна – быстрый и медленный сон, которые чередуются между собой. Во время быстрой фазы человек видит сны, а его мозг "отключает тело", в результате чего человек становится абсолютно неподвижным.



Кто может стать агрессивным лунатиком

Лунатизм проявляется именно при быстрой фазе сна. По непонятным причинам тело цепенеет, и человек начинает делать движения во время сна. Это превращает людей в агрессивных и опасных "лунатиков", которые способны нанести травмы и себе, и другим.

В 2,5 раза чаще симптомы лунатизма наблюдались у тех, кто принимал антидепрессанты. Также от болезни страдали люди, которые переживают тревожные состояния, посттравматические синдромы и различные психические отклонения. При этом лунатиками чаще были мужчины.

Природа возникновения агрессивного лунатизма пока не известна.

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