Кто может стать аудитором НАБУ: антикоррупционный комитет определился с двумя кандидатурами

6 июня в антикоррупционном комитете устроили собеседование для претендентов на должность аудитора НАБУ.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала корреспондентка Анна Калюжная.

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6 июня, вопреки процедуре, в антикоррупционном комитете не только начали рассматривать и проводить собеседования, но и уже проголосовали за две кандидатуры, которые претендуют быть аудиторами НАБУ. Один из них – Томас Файерстоун, его рекомендует взять аудитором посольство США и ЕС. Второй – Владимир Василенко, известный украинский профессор. Он когда-то был "судьей ad hoc" в Международном трибунале по делу Югославии.

Владимир Василенко и Томас Файерстоун

Оба пообщались с членами комитета, их обоих поддержали: соответственно, 10 и 13 голосов.

Такая спешка, очевидно, связана с тем, чтобы один из кандидатов Томас Файерстоун, который проживает в США, не сможет появиться на заседании парламента уже завтра, что дает возможность для манипуляций и неголосования за него. Кроме того, проведение конкурса в аудиторы с нарушением процедур позволит поставить под сомнение весь аудит НАБУ,

— объяснил спешку председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Верховная Рада сможет назначить аудитора НАБУ от парламента уже в четверг 7 июня сразу после голосования за законопроект об Антикоррупционном суде.

Кто такой Владимир Василенко?

Правозащитник, экс-судья в международном суде ООН. Представлял Украину в Совете ООН по правам человека. Оказался отцом действующего члена Высшей квалификационной комиссии судей. Кандидатуру аудитора НАБУ предлагал Олег Ляшко, а в 2015 году был делегирован указом Президента Порошенко Конституционной комиссии вместе с Михаилом Буроменским, избранным в аудиторы НАБУ по квоте Кабинета Министров.

Кто такой Томас Файерстоун?

Американец, экс-прокурор США, партнер международной юридической компании Baker McKenzie. В течение 6 лет работал в отделе по борьбе с организованной преступностью Прокуратуры США в Нью-Йорке, где специализировался на делах российских олигархов и чиновников. Посольство США и организации ЕС рекомендовали Томаса Файерстоуна на должность аудитора НАБУ.