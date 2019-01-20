Кто может стать преемником Путина на посту президента РФ: политолог озвучил возможные варианты

Перед тем, как другой человек изменит Владимира Путина на посту президента, Россию ожидает перестройка, причем крах системы будет напоминать крах злосчастного "русского мира". Также перед битвой за Кремль будет еще отдельная битва за нынешнего оппозиционера Алексея Навального, однако он не является кремлевской фигурой.

Такое мнение высказал российский политолог, публицист и журналист Глеб Павловский в комментарии изданию "Собеседник".

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По его словам, Алексей Навальный не является кремлевской фигурой , но в то же время он подчеркивает, что оппозиционер – идеальная фигура для системы, идеальное альтер эго , "и у не го впереди – свои 15 минут славы".

"При Навальном безвременье, бе зусловно, закончится, и надо будет что-то делать, но система рассматривает его, думаю, как лучшего кандидата. И поэтому перед битвой за Кремль будет еще отдельная битва за Навального : в России люди из низов очень редко приходят к власти, и Ленин, кстати, не был представителем народа, он к нему с самого начала обращался сверху, то есть с броневика", – отметил эксперт.

По мнению Глеба Павловского, пре жде чем Навального двинут к власти, его должны будут туда инкорпорировать (присоединить к системе) – в том или ином статусе.

Который они ему придумают, не знаю, но фактически операция "Преемник" невозможна: такая власть и в таком объеме не передается. Будет перестройка, причем крах системы будет напоминать крах злосчастного "русского мира",

– убеждает политолог.

Также он считает, что на предстоящих президентских выборах в России точно не будет баллотироваться действующий премьер Дмитрий Медведе , зато в гонке будет участвовать глава Чечни Рамзан Кадыров , но тот пойдет с кем-то.

" Гипотетически власть может взять министр обороны . Действующий, или другой – здесь важно статус. Но наиболее вероятный сценарий – кто-то присвоит условного Навального и сделает перестройку во вполне обозримом будущем", – подытожил Павловский.

Напомним, прошедшие выборы президента в России состоялись 18 марта 2018. По результатам подсчета 100% бюллетеней, победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин – за него свои голоса отдали 76,69% избирателей, а это более 56 миллионов россиян. На второй позиции оказался Павел Грудинин (11,77% голосов) и далее разместился лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65%). Явка на выборах президента России составила 67,54%. Следующий плебисцит намечен на 2024 год.