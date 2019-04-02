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      Кто может вести переговоры с Путиным после победы Зеленского: Тука назвал имя

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      Вместо Зеленского переговоры с Путиным может вести его кум Медведчук
      Вместо Зеленского переговоры с Путиным может вести его кум Медведчук / Коллаж 24 канала

      Если Владимир Зеленский победит на выборах и станет президентом Украины, переговоры с лидером России Владимиром Путиным будет проводить его кум Виктор Медведчук.

      Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью UA portal заявил, что победа Зеленского на выборах представляет угрозу национальной безопасности страны.

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      Тем не менее, дело не в человеке, который будет занимать пост президента. Важно, чтобы глава государства имел сильную и патриотичную команду.

      "Дело в тех людях, которых Зеленский за собой ведет. А этих людей я не знаю, поэтому не исключаю, что среди них могут быть люди, опасные для Украины", – сказал Тука.

      Из-за лидерства артиста на президентских выборах, сегодня повышается опасность реванша пророссийских сил в Украине. Ведь после победы Зеленского может измениться формат переговоров с Путиным.

      В случае победы Владимира Зеленского, я прогнозирую, что эти переговоры может проводить непосредственно сам Медведчук. Это может привести к тому, что будет реализован "мирный план" Медведчука. Автономизация Донбасса, возможность вето на внешнеполитические и внешнеэкономические решения центрального правительства и подобные вещи,
      – подытожил чиновник.

      Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что выборы в Украине еще не закончились. Он напомнил, что должен быть второй тур, поэтому "пока давать какие-то официальные выводы рано, нужно подождать". Кроме того, Песков не рассказал и об отношении к результату Владимира Зеленского, лидирующего по итогам первого тура.

      Каковы предварительные результаты выборов? После подсчета ЦИК более 97% голосов Владимир Зеленский набирает 30,26% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,92%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,38% избирателей, за Юрия Бойко – 11,66%, за Анатолия Гриценко – 6,92%. Явка составила 62,8% избирателей.

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Путин Владимир Зеленский Георгий Тука Новости России Украина – Россия
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