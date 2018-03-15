Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду, – Савченко на допросе в СБУ

Она вернулась из Европы и пошла на допрос в СБУ. Депутата Надежду Савченко вызвали в качестве свидетеля по делу Владимира Рубана, которого подозревают в подготовке теракта. Ей пригрозили, если не появится второй раз – лишат депутатской неприкосновенности.

Об этом сообщает корреспондент 24 Канала Алена Чернецкая в прямом эфире.

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Савченко отметила, что она в дальнейшем готова защищать Владимира Рубана, готова его даже брать на поруки. По ее словам, даже если он действительно причастен к арсеналу оружия, то это была важная операция для того, чтобы доказать, что все-таки российское оружие есть на востоке Украины.

Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду? Мы что, живем в 1937 году, в сталинских временах, когда это является преступлением? Об этом нельзя говорить на улице. У нас об этом не говорит только ленивый,

– прокомментировала свою причастность к возможному теракту в ВР Надежда Савченко.

Она добавила, что в соцсетях гуляет надпись, что 98% украинский помогли бы Рубану разгружать мебель.

Надежда Савченко утверждает, что она отнюдь не скрывалась от следствия и у нее была важная работа в Страсбурге, ведь она вела переговоры об освобождении из России пленных политзаключенных. Она уверяет, что есть определенная надежда. Возможно, через три месяца после выборов президента России могут отпустить украинцев.

К слову, внефракционному нардепу Надежде Савченко могут выдвинуть подозрение об участии в подготовке государственного переворота. Генпрокурор Юрий Луценко имеет достаточно оснований для этого.