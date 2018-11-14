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      "Кто не возил контрабанду, тот ее покупал": кому выгодно подорожание посылок из-за рубежа

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      Кто не возил контрабанду, тот ее покупал
      Кто не возил контрабанду, тот ее покупал / 24 канал

      Если законопроекты по уменьшению стоимости посылки из-за границы, за которую не надо будет платить пошлину, воплотят – движение контрабандных товаров через границу только усилится.

      Такое мнение озвучил в программе "Что это было?" редактор издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков.

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      Он рассказал, что безналоговый лимит ранее составлял 300 евро в посылку, а вот в апреле 2014 года его снизили до 150 евро. Предлагаемые же министерством финансов законопроекты снизят безналоговую границу до 100 евро. И если закон примут, он заработает с 1 июля 2019 года.

      Заинтересованы в этом деле четыре группы граждан или структур. Тре из них изменений не желают. Это люди, которые иногда покупают что-то для себя в сети. Это те, кто перепродает купленное. И это Интернет-магазины. А вот крупные структуры – например, ассоциация, объединяющая около 70 поставщиков – как раз выступают за снижение безналогового лимита. Еще с 2016 года они предлагали установить лимит в 22 евро за посылку,
      – пояснил Денков.

      И напомнил, что с 1 января 2019 года будет работать норма закона о том, что без уплаты налогов один человек сможет приобрести лишь три посылки за рубежом.

      На какую сумму возрастет налог – на примере покупки пары кроссовок

      "Правительство вроде хочет победить контрабанду. Но мы не видим движения в этом направлении", – отметил эксперт.

      В Украине много "серых" схем на разных уровнях. Кто не брал взятки, тот давал. Кто не крал, тот недоплачивал налоги. Кто не возил контрабанду, тот ее покупал. Коррупционный консенсус,
      – подытожил Дмитрий Денков.

      И добавил: эту пирамиду можно разрушить только сверху, начиная с олигархов.

      Видео программы "Что это было?" с пояснениями эксперта-экономиста Дмитрия Денкова

       

      Теги: Новости Украины контрабанда Коррупция
      Источник: 24 канал
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