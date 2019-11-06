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      Кто о чем, а Путин все в войнушку играет, или С кем теперь собирается бороться Кремль

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      Владимир Путин
      Владимир Путин / Getty images

      Ненасытный Кремль начал новую войну. В боях за либеральную Вышку в ход идут уже любые подручные средства.

      "Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты, к сожалению, в некоторых странах это становится вполне официальной государственной политикой", – сказал Путин.

      Важное мнение! Путин нажил кучу проблем и не справляется с ними, – британский исследователь войны Фридман

      Кто о чем, а Путин все в войнушку играет. Не в одну так в другую. То врагам ракетами ультрамощными грозил. Теперь пообещал вдарить по русофобам, которые пытаются "бесцеремонно сократить пространство русского языка в мире", вытеснить его на периферию" суперсовременными словарями.

      Но если со странами с неправильной официальной политикой более-менее понятно, что речь идет о Балтии и Украине, то на "пещерных русофобов" и "агрессивных националистов" хотелось бы получить более четкую ориентировку.

      А то ведь в России как: не успеет начальник и слово молвить, а служивые его, глянь, уже и кампанию развязали. В данном случае – по выявлению русофобов и националистов. Ну и, конечно, их беспощадному искоренению.

      Вон профессора Гасана Гусейнова, назвавшего "убогим" и "клоачным" русский язык, на котором сегодня говорит, пишет и думает значительное число россиян, уже вызвали "на ковер" внеочередного ученого совета факультета гуманитарных наук ВШЭ.

      А соцсети тут же заполнились призывами уволить, выслать, лишить регалий профессора с вызывающе нерусским именем, который посмел сказать плохое о великом и могучем, ласкающем язык и ухо, таком родном и привычном матерке.

      Так что ощущение, что в данном случае кампания по борьбе за чистоту не столько языка, сколько рядов, завертелась с обратной стороны. И воинственного Путина заранее накрутили.

      Зачем? Вряд ли из-за одного профессора Гусейнова

      То ли в боях за либеральную Вышку в ход идут уже любые подручные средства. То ли на новом словарном госзаказе кто-то хочет денег приподнять. А, может, есть более серьезные государственные расчеты, не доступные обывательскому воображению.

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      Автор: СерпомПо
      Теги: Новости политики Публикации Российская пропаганда Владимир Путин
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