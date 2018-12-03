Кто обстреливал с неба украинские корабли на Азове: появился список российских пилотов

В сети обнародовали 55 имен российских военных, которые могут быть причастны к нападению на украинские корабли вблизи Керченского пролива с воздуха. Так, сейчас удалось установить, что к атаке могли быть причастны экипажи 55 отдельного вертолетного полка РФ.

Боевые самолеты именно этого вертолетного полка, по информации волонтеров международного разведывательного сообщества InformNapalm, атаковали украинские корабли на море 25 ноября 2018 года.

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Волонтеры из открытых источников собрали информацию о российских офицерах, которые могли с неба вести обстрел по украинским кораблям или координировать действия пилотов.

Всего в списке фигурируют 55 российских военных, в том числе командный и летный состав Кореновского вертолетного полка.

Список российских пилотов, которые могут быть причастны к атаке на украинские корабли на Азове:

1. Командир полка – полковник Суходольский Евгений Викторович

2. Заместитель командира полка – подполковник Орешенков Юрий Анатольевич

3. Заместитель командира полка по работе с личным составом – подполковник Пейкришвили Николай Давыдович

4. Заместитель командира полка – подполковник Склянкин Александр Викторович

5. Заместитель командира полка по инженерно-авиационной службе – подполковник Харченко Эдуард Михайлович

6. Начальник штаба полка – подполковник Ефремов Олег Алексеевич

7. Заместитель начальника штаба – майор Григоренко Сергей Сергеевич

8. Командир вертолетной эскадрильи – майор Жуков Роман Александрович

9. Заместитель командира вертолетной эскадрильи – майор Кушниренко Г. А

10. Начальник штаба вертолетной эскадрильи – майор Войтенко В.

11. Штурман вертолетной эскадрильи – майор Курбанов Г.

12. Командир звена Ми-28Н – майор Гундоров Сергей

13. Командир вертолета Ми-28Н – капитан Сеимов Антон Владимирович

14. Командир вертолета Ми-28Н – капитан Волонтир Н.Ю.

15. Командир вертолета Ми-35М – капитан Скидарчук А. В.

16. Оператор вертолета Ми-35М – старший лейтенант Шехурдин С. А.

17. Оператор вертолета Ми-35М – старший лейтенант Митин А. В.

18. Командир вертолетной эскадрильи – подполковник Дрозд Юрий Анатольевич

19. Штурман вертолетной эскадрильи – капитан Ефремов Г. А.

20. Начальник штаба вертолетной эскадрильи – майор Полупанов Д. А.

21. Командир вертолетной эскадрильи – подполковник Когутницкий Олег Леонидович

22. Заместитель командира вертолетной эскадрильи – майор Фоминцев А. С.

23. Начальник штаба вертолетной эскадрильи – капитан Хобаковський А. Н.

24. Штурман эскадрильи – капитан Ляшенко А. Н.

25. Инженер эскадрильи – майор Ткачук А. А.

26. Командир вертолета Ми-8 – старший лейтенант Сергей Забродский

Управления и службы

27. Начальник воздушно-огневой и тактической подготовки полка – полковник Азоркин Александр Юрьевич

28. Начальник авиационного тренажерного комплекса – старший лейтенант Денис Черкашин

29. Помощник комполка по физической подготовке – майор Тихонов Алексей Владимирович

30. Старший офицер полка – старший лейтенант Чехов Руслан Васильевич

31. Заместитель начальника штаба по службе войск – майор Шигида Эдуард Анатольевич

32. Заместитель начальника штаба по связи и РТО-штурман – майор Христенко Андрей Анатольевич

33. Старший помощник начальника штаба – майор Хлинов Евгений Эрнестович

34. Начальник командного пункта – майор Мясников Михаил Сергеевич

35. Начальник службы защиты гостайны – капитан Коломийцев Александр Эдуардович

36. Начальник секретной службы полка – прапорщик Губанова Светлана Анатольевна

37. Начальник службы разведки полка – капитан Кириченко Станислав Владимирович

38. Начальник Службы безопасности полетов – капитан Обьезчиков Максим Сергеевич

39. Старший штурман полка – подполковник Дусь Виктор Федорович

40. Начальник службы парашютно-спасательного полка – капитан Ляпунов Георгий Алексеевич

41. Начальник медслужбы полка – капитан Панченко Владимир Николаевич

42. Начальник службы радиационной, химической и бактериологической защиты – майор Жиляков Владимир Александрович

43. Начальник метеосужбы полка – майор Сипченко Дмитрий Павлович

44. Начальник авто и электро-газовой службы – капитан Богуславский Александр Сергеевич

45. Начальник аэродромно-технической службы – капитан Дружинин Андрей Николаевич

46. Начальник службы авиационного вооружения – капитан Морозов Алексей Леонидович

47. Начальник инженерно-аэродромной службы – подполковник Медведев Дмитрий Сергеевич

48. Начальник службы горюче-смазочных материалов – старший лейтенант Марков Алексей Валерьевич

49. Начальник вещественной и продслужбы – старший лейтенант Белокобыльский Сергей Николаевич

50. Начальник группы руководства полетами – подполковник Волков Андрей Владимирович

Подразделения обеспечения

51. Командир батальона связи и радиотехнического обеспечения – подполковник Шарков Сергей Валерьевич

52. Командир батальона аэродромно-технического обеспечения – подполковник Черняк Александр Яковлевич

53. Командир роты охраны – майор Игумнов Сергей Леонидович

54. Начальник авиа-техническо-эксплуатационной части – майор Игумнов Сергей Леонидович

55. Начальник авто-техническо-эксплуатационной части – капитан Валяев Андрей Николаевич

Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Межуд тем Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.