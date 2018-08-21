Кто ориентируется в пространстве лучше – мужчины или женщины: исследование

Мужчины лучше ориентируются в пространстве и быстрее находят дорогу к нужной цели, чем женщины.

Об этом заявили ученые из Университетского колледжа Лондона, сообщает BBC.

По их словам, причина таких различий проста – она заключается в эволюции и гендерном неравенстве. Ведь из-за различий в деятельности на протяжении многих веков мозг мужчин и женщин развивался по-разному.

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В частности, мужчины играли роль соискателей – искали дорогу чаще, чем женщины, поэтому у них эта способность к навигации выражена сильнее.

Лучше ориентируются в пространстве жители Дании, Финляндии и Норвегии

К такому выводу они пришли благодаря эксперименту по изучению деменции, который проводили в форме компьютерной игры "Sea Hero Quest" – более 4 миллионов участников из разных уголков мира, разного возраста и пола должны были отыскать потерянные воспоминания старого моряка.

Это помогло исследователям оценить, зависит ли умение ориентироваться в пространстве от различных факторов. По словам профессора Хьюго Спирса, с возрастом умение ориентироваться в пространстве ухудшается.

Чем ярче цвет, тем лучше жители страны ориентируются в пространстве

Кроме того, на когнитивные способности человека влияет и культура, в которой он живет. В частности, яркую разницу можно заметить в странах, где уровень гендерного неравенства выше.

Лучшую способность к ориентации в пространстве показали жители Дании, Финляндии и Норвегии. Ученые это связывают с генетикой "викингов". В богатых странах люди также лучшее уменют ориентироваться на местности.

Жители богатых стран также имеют хорошую способность к навигации

Фото: Unsplash.

К слову, ученые из Университета Вашингтона провели особый эксперимент, в котором сравнили мужской и женский мозг.

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