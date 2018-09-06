Кто ответственен за новое поколение бездетных украинцев?

За первое полугодие 2018 года, согласно официальным данным Госстата, сохраняется тревожная статистика.

На 100 умерших в Украине рождается только 55 детей. Причин такой минусовой рождаемости может быть множество – от войны на Востоке до неблагоприятных экономических условий, от нежелания рожать до вынужденного бесплодия, пишет ТСН. Показатели последнего тоже не радуют: по разным данным, около миллиона пар в Украине не могут стать родителями. Возможно ли изменить демографическую ситуацию и с чего начинать – об этом мы поговорили с Игорем Палыга, Доктором медицинских наук и основателем клиники репродукции человека "Альтернатива".

ПРИЧИНЫ И КРИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Экономическая нестабильность, отсутствие правильного полового воспитания, неурегулированность репродуктивной политики государства и практически отсутствие страховой медицины – вот лишь некоторые факторы, которые приводят к снижению показателей рождаемости. Конечно, искать корни этих проблем стоит не только в настоящем: они лежат гораздо глубже и составляют целую цепочку событий, который накапливались, пока не наступила почти патовая ситуация.



"Причины бесплодия могут быть разные: это и генетические и гормональные проблемы, и как следствие перенесенных в детстве или взрослом возрасте заболеваний или травм. В наши дни к этим причинам добавились еще и такие, как уменьшенное количество сперматозоидов или полное их отсутствие или низкая подвижность. К тому же, женщины и мужчины, начиная свою половую жизнь, никогда не задумываются о репродукции, поэтому культура секса в наше время вышла на хаотичный и неконтролируемый уровень. Прежде всего это все зависит от начала взрослой жизни, когда люди еще не готовы и они много чего теряют: делают ранние аборты, подхватывают венерические заболевания, адекватно их не пролечивают, потому что боятся показаться врачу или сказать родителям. И поэтому это такие отдаленные последствия, которые мы получаем сейчас, когда к нам приходят пациенты в 30-35 лет с проблемами".

СПАСЕНИЕ – В ПРОСТЫХ И ОЧЕВИДНЫХ ВЕЩАХ

Кардинально изменить ситуацию будет нелегко, но возможно – при условии целенаправленных и комплексных действий различных общественных звеньев. Когда государство, церковь, медицинские и образовательные учреждения и родители перестанут закрывать глаза на проблемы ранней беременности, недостаточной осведомленности, половых заболеваний и даже осуждения молодежи. Ведь поддержка, так же как и разъяснительная и учебная работа – могут спасти от необдуманных действий.



"Конечно, культура сексуального воспитания должна идти прежде всего от родителей, так же это должно поддерживаться и школой, и церковью – только при этом условии можно воспитать нормальную молодежь. Несмотря на то, что в 90-х у нас все обратились к религии, которая прежде всего должна воспитывать, по моему мнению, сексуальную культуру – это ни на что не повлияло. Иногда церковь бывает категоричной, но это не значит, что ты не можешь обратиться к священнику со своей проблемой. Задача церкви – это не только религиозное воспитание, но и сексуальное. Поэтому, когда молодые люди нарушают какие-то каноны, священник может стать хорошим советчиком, ведь лояльность – одна из религиозных добродетелей. В школах так же перестали говорить о сексуальном воспитании, хотя просветительскую работу следовало бы проводить с 12-13 лет. Как следствие, сейчас нередки случаи, когда дети рожают в 15 лет".

А как быть со взрослыми, вполне сформировавшимися личностями, которых уже не надо учить, но которые беременеют на пороге критического возраста, когда показатели фертильности существенно снижены или даже отсутствуют?



"К нам обращается две категории пациентов. Первая – это пациенты с категорическим бесплодием, которые довольно быстро обнаружили проблему и пытаются ее решить. И вторая категория: женщины после 38-40 лет, которые еще хотят успеть завести ребенка".



И действительно, беременеть после 35-ти – настоящий тренд последних лет не только в Украине, но и в мире. И, вместе с тем, это "бомба замедленного действия": по последним исследованиям американских и канадских ученых, 20% женщин, рожденных мамами за 30, впоследствии не могут родить. В то же время, желание женщин рожать позже тоже объяснимо – они хотят завести ребенка тогда, когда уже чего-то достигли и могут его обеспечить. Отсюда следует один из факторов – финансовое поощрение для мам со стороны государства.

"Я однозначно убежден, что финансовая помощь должна быть для семей любого достатка. Надо поощрять, чтобы наша нация росла, а не был минусовый прирост – и в этом во многих случаях именно финансовая поддержка играет важную роль. Уверен: если бы были, например бесплатные программы вспомогательных репродуктивных технологий, это помогало бы преодолеть проблему бесплодия".

КУЛЬТУРА ПРОФОСМОТРОВ

Не меньшую роль играют и профессиональные осмотры у гинеколога, которые могут заблаговременно выявить проблемы и предложить эффективное лечение. Роль частных медицинских центров, таких, как клиника Альтернатива, в этом случае возрастает: ведь здесь применяют новейшие медицинские разработки и современные технологии. Видимо, поэтому все больше серьезных компаний записывают своих работниц на профилактические осмотры у гинеколога в рамках медицинского страхования.



"Сейчас начинает работать страховая медицина и восстанавливаются профосмотры, особенно в серьезных, крупных компаниях, которые, как правило, обращаются в частные клиники. Но, вместе с тем, каждая женщина должна иметь своего гинеколога и как минимум раз в год проходить у него осмотр даже при отсутствии жалоб".

КОГДА ОТВЕТСТВЕННЫЙ КАЖДЫЙ, ПРОБЛЕМУ НАДО РЕШАТЬ ВМЕСТЕ

Решение проблемы – как всегда, комплексное. Главное не затягивать с первыми шагами уже сейчас для того, чтобы будущее поколение украинсцев было более многочисленным, здоровым и успешным.



"Я думаю, что у государства есть очень много механизмов и просветительских программ, которые действуют и работают нормально на разных уровнях. Поэтому все можно донести через СМИ, через школы или другие учебные заведения, это можно включить в обязательные программы. Главное – понимать, что люди бывают разные и нам не стоит спешить их осуждать, к каждому нужно относиться с пониманием. И все эти нормы и границы, которые можно или нельзя переходить, мы устанавливаем сами – устанавливаем с детства. Поэтому и ответственность за будущее поколение – у нас общая. И каждый из нас, на своем месте, должен приложить усилия, чтобы жить по принципу: родился сам – помоги родиться другому".