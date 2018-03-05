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Кто победит на Евровидении-2018: букмекеры сделали первые прогнозы

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Евровидение-2018: прогнозы букмекеров
Евровидение-2018: прогнозы букмекеров / Фото из открытых источников

Букмекеры уже сделали первые прогнозы относительно результатов Евровидения-2018. По прогнозам экспертов, в конкурсе победит Элина Нечаева из Эстонии с песней "La Forza".

Об этом пишет издание "Сегодня".

Второе место пророчат Болгарии, правда страна до сих пор не определилась с представителем. А тройку лидеров должен замкнуть Миколас Джозеф из Чехии с песней "Lie to Me".

Смотрите также: Кто составит конкуренцию MELOVIN на Евровидении-2018: видео песен конкурсантов

В 10 лучших песен, по прогнозам экспертов, вошли также Финляндия, Испания, Швеция, Австралия, Россия, Нидерланды и Германия.

Как известно, в украинском Национальном отборе на Евровидение победил певец MELOVIN. Ему эксперты прогнозируют 20 место.

А украинский исполнитель ALKSEEV, который в этом году выступит от Беларуси, по оценкам букмекеров, будет на 14 месте.

Выступление Элины Нечаевой из Эстонии

Теги: LifeStyle Евровидение-2018 Музыка MELOVIN Эстония
Источник: 24 Канал
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Новости за 5 марта
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