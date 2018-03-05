Кто победит на Евровидении-2018: букмекеры сделали первые прогнозы
Букмекеры уже сделали первые прогнозы относительно результатов Евровидения-2018. По прогнозам экспертов, в конкурсе победит Элина Нечаева из Эстонии с песней "La Forza".
Об этом пишет издание "Сегодня".
Второе место пророчат Болгарии, правда страна до сих пор не определилась с представителем. А тройку лидеров должен замкнуть Миколас Джозеф из Чехии с песней "Lie to Me".
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В 10 лучших песен, по прогнозам экспертов, вошли также Финляндия, Испания, Швеция, Австралия, Россия, Нидерланды и Германия.
Как известно, в украинском Национальном отборе на Евровидение победил певец MELOVIN. Ему эксперты прогнозируют 20 место.
А украинский исполнитель ALKSEEV, который в этом году выступит от Беларуси, по оценкам букмекеров, будет на 14 месте.
Выступление Элины Нечаевой из Эстонии