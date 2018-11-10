Кто победит в бою Усик – Беллью? Ваше мнение
В субботу, 10 ноября, состоится бой между абсолютным чемпионом мира украинцем Александром Усиком и британцем Тони Беллью. На кону поединка – чемпионские пояса по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.
Стоит отметить, что все букмекерские конторы отдают предпочтение именно Усику. Несмотря на то, что Беллью оказался тяжелее украинца.
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Сам бой состоится в Манчестере на переполненной Manchester Arena, которая вмещает 21 тысячу зрителей. Как минимум тысяча из них будут болеть за Усика – представители украинской диаспоры как из Великобритании, так и из Европы купили билеты на этот бой.
Сам бой начнется около 22:30. Онлайн поединка, видео боя и его результат – на сайте 24 Канала.
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А как вы считаете, кто победит в этом поединке?
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