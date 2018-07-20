Кто победит в бою Усик – Гассиев: ваше мнение

Уже в субботу, 21 июля, станет известно имя победителя финального боя Всемирной боксерской суперсерии в поединке между Украинской Александром Усиком (14-0, 11 КО) и россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО).

Стоит отметить, что Усик сразится на вражеской территории – бой пройдет в Москве. Хотя еще в начале соревнований местом финала был город Джидда в Саудовской Аравии. Правда тогда поединок должен был состояться еще 11 мая. Но из-за травмы Усика бой пришлось перенести.

Читайте также: Бой Усик – Гассиев: букмекеры начали принимать ставки

На кону этого поединка – титулы чемпиона в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофей Мохаммеда Али и чек на 10 миллионов долларов.

К слову, ничьи в этом поединке быть не может. Если у трех судей будут одинаковые оценки, на этот случай есть четвертый арбитр, который определит победителя поединка Усик – Гассиев.

А как вы считаете, как закончится этот поединок?