Кто победит в Мисс Украина Вселенная 2018: голосование

Финал конкурса Мисс Украина Вселенная 2018 состоится 14 августа в Киеве. Девушка, которая получит корону победительницы, будет представлять Украину на международном конкурсе красоты.

В этом году среди конкурсанток есть Галина Присташ – участница шоу "Холостяк", подруга Бориса Немцова – Анна Дурицкая и Яна Беляева, которой приписывают роман с мужем певицы Ани Лорак.

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Победительницу выберет звездное жюри, но мы предлагаем проголосовать за свою фаворитку.

Все фото: instagram.com/missukraine_universe/