Кто победит в Мисс Украина Вселенная 2018: голосование
Финал конкурса Мисс Украина Вселенная 2018 состоится 14 августа в Киеве. Девушка, которая получит корону победительницы, будет представлять Украину на международном конкурсе красоты.
В этом году среди конкурсанток есть Галина Присташ – участница шоу "Холостяк", подруга Бориса Немцова – Анна Дурицкая и Яна Беляева, которой приписывают роман с мужем певицы Ани Лорак.
Читайте также: Мисс Украина Вселенная 2018: имена всех финалисток
Победительницу выберет звездное жюри, но мы предлагаем проголосовать за свою фаворитку.
Все фото: instagram.com/missukraine_universe/
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине19 июля , 14:06
Авдеевскую промзону замело снегом: красноречивые фото с фронта17 декабря 2016 , 00:04
Сумасшедший триллер: венгры и португальцы сыграли в надрезультативную ничью22 июня 2016 , 20:54
Маркевич хочет отсудить у клуба Коломойского 1,7 млн долларов19 сентября 2016 , 18:07
Команда Первой лиги строит стадион, который сможет принимать международные матчи7 ноября 2017 , 09:01