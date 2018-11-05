Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение
Еще с конца августа "Танцы со звездами 2018" начало покорять сердца украинцев. Еженедельно организаторы удивляли зрителей необычными темами для прямых эфиров и яркими перевоплощениями участников проекта.
По информации представителей шоу, грандиозный финал "Танцы со звездами 2018" состоится всего через 3 недели, 25 ноября. Сейчас остались 5 пар, которые и будут бороться за победу в популярном проекте.
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Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться, кто, по вашему мнению, получит главный кубок шоу.
Источник: 24 Канал
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