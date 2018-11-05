Кто победит в шоу "Танцы со звездами 2018"? Ваше мнение

Еще с конца августа "Танцы со звездами 2018" начало покорять сердца украинцев. Еженедельно организаторы удивляли зрителей необычными темами для прямых эфиров и яркими перевоплощениями участников проекта.

По информации представителей шоу, грандиозный финал "Танцы со звездами 2018" состоится всего через 3 недели, 25 ноября. Сейчас остались 5 пар, которые и будут бороться за победу в популярном проекте. Читайте также: Танцы со звездами 2018: участники второго сезона танцевального шоу Журналисты LifeStyle 24 решили поинтересоваться, кто, по вашему мнению, получит главный кубок шоу.