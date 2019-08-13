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      Кто погиб в результате ядерной катастрофы под Архангельском: имена, фото, что о них известно

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      Взрыв под Архангельском, Россия – список погибших и фото
      Появилась информация о погибших в результате взрыва на полигоне под Архангельском / Соцсети

      "Росатом" обнародовал имена и фамилии своих сотрудников, погибших в результате взрыва на полигоне под Архангельском. Самому младшему из них – 46 лет, а самому старшему – 71 год.

      Как уточнил глава "Росатома" Алексей Лихачев, все эти люди были сотрудниками Саровского ядерного центра (Нижегородская область) и погибли в Архангельской области во время испытаний "нового специзделия". В то же время российские власти заявили, что эта задача имела государственное значение.

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      Имена погибших сотрудников "Росатома" на полигоне под Архангельском

      Росатом, загиблі, Архангельск, вибух, полігон, Ядерний центр, Всеросійський науково-дослідного інститут експериментальної фізики, Євген Коратаєв, Сергій Пічугін, В'ячеслав Ліпшев, Олексій В'юшин, Владислав Яновський
      Погибшие на полигоне под Архангельском сотрудники "Росатома"

      – Яновский Владислав Николаевич (71 год);

      Работал в ядерном центре на протяжении 47 лет. Здесь его считали одним из самых опытных специалистов. Он был заместителем начальника научно-испытательного отделения и одновременно начальником научно-испытательного отдела. Является автором более 50 отчетов и разработок. В "Росатоме" его характеризуют как человека творческого, который много сил отдавал подготовке молодежи.

      Вьюшин Алексей Николаевич (43 года);

      Начал работать во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики в 1998 году после окончания Ивановского государственного энергетического университета. В последние годы занимался разработкой специальной аппаратуры и программного обеспечения, а также принимал участие в работе над оборудованием для экспериментов на Большом адронном коллайдере. По словам коллег по работе, он имел две страсти – семья и работа.

      Также он фигурирует в судебном решении касательно водительского штрафа. Кроме того, о нем есть информация, как соавторе одной из научно-исследовательских работ Всероссийского научно-исследовательского института, которое было проведено в 2011 году. Говорится, что тогда Вьюшин был научным сотрудником отдела 0404.​

      – Пичугин Сергей Евгеньевич (46 лет);

      Росатом, загиблі, Архангельск, вибух, полігон, Ядерний центр, Всеросійський науково-дослідного інститут експериментальної фізики, Євген Пічугін

      Был инженером по испытанию первой категории. Его считали одним из самых опытных специалистов по монтажу и наладке испытательного оборудования.

      Также известно, что он был членом байкерского клуба Vagabond MC. В клубе его называют "заботливым мужем, любящим отцом и верным другом, активно участвовал в жизни клуба и поддерживал его, даже находясь за сотни километров".​

      - Коратаев Евгений Юрьевич (50 лет);

      Росатом, загиблі, Архангельск, вибух, полігон, Ядерний центр, Всеросійський науково-дослідного інститут експериментальної фізики, Євген Коратаєв

      25 декабря отпраздновала свой юбилей-50 лет. Занимал должность ведущего инженера-электроника отдела. В компании его назвали квалифицированным и инициативным работником, умеющим организовать работу, руководить коллективом и грамотно решать поставленные задачи.

      У мужа остались две семимесячные дочери, также имеет сына и дочь от первого брака. Последняя недавно родила ему двойняшек. Еще у него осталась старушка мать.​

      - Липшев Вячеслав Юрьевич (40 лет).

      Росатом, загиблі, Архангельск, вибух, полігон, Ядерний центр, Всеросійський науково-дослідного інститут експериментальної фізики, В'ячеслав Ліпшев

      Был начальником научно-испытательной группы. А назначили его на такую должность, как подчеркнули в "Росатоме", поскольку отличался отличными знаниями и организаторскими способностями. Также известно, что он занимался методиками измерений и проводил уникальные работы по подготовке спецтехники.

      В открытых источниках можно найти информацию, что он был сотрудником "КБ-12", а в рекрутинговых объявлениях "КБ-12" вспоминают с пометкой "специальная тематика". Также в сети можно найти научную работу, соавтором которой был он: ее тема – "Испытания элементов радиоэлектронной аппаратуры на ударную стойкость".

      У Липшева мужа остался 15-летний ребенок от первого брака.

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      В "Росатоме" назвали ученых "национальными героями" и пообещали представить погибших к государственным наградам – они уже получили ордена "За мужество". Также такие же награды получили еще 3 сотрудника "Росатома". Кроме того, запланировано в Сарове установить ученым памятник: его должны открыть через год.

      Это была наша "элита" – первоклассные специалисты с разносторонними увлечениями. Гибель сотрудников – это горькая потеря для всего Ядерного центра и госкорпорации "Росатом". Испытатели являются национальными героями. Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытание временами в невероятно тяжелых условиях,
      – заявил во время выступления на телевидении директор Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики Валентин Костюков.

      Кроме того, "Росатом" пообещал как одноразовую, так долгосрочную материальную поддержку семьям погибших. По словам руководителей научного института в Сарове, семьи получат единовременное пособие в размере 120 окладов погибших сотрудников. А дети в этих семьях до совершеннолетия будут получать средний доход погибших мужчин.

      12 августа уже состоялись прощания и похороны погибших сотрудников Ядерного центра - Алексея Вьюшина, Евгения Коратаева, Вячеслава Липшева, Сергея Пичугина и Владислава Яновского. Все мероприятия прошли в Сарове. В городе 11-го и 12 августа был объявлен траур. Всех погибших похоронили на аллее почетных захоронений, где обычно хоронят выдающихся жителей Сарова.

      Росатом, загиблі, Архангельск, вибух, полігон, Ядерний центр, Всеросійський науково-дослідного інститут експериментальної фізики, Євген Коратаєв, Сергій Пічугін, В'ячеслав Ліпшев, Олексій В'юшин, Владислав Яновський
      Прощания в Сарове с погибшими на полигоне под Архангельском

      Традиционно на прощании с погибшим присутствовали представители местной власти и местные жители, а также заместитель руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и директор Российского федерального ядерного центра в Сарове Валентин Костюков.

      Что известно о российском федеральном ядерном центре в Сарове?
      Он является частью Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, что, со своей стороны, входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома". Учреждение считают крупнейшим российским научно-техническим центром, который решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Среди основных его задач – обеспечение надежности ядерного арсенала России. Известно, что здесь проводят работы по повышению технических характеристик и эффективности российского ядерного оружия.

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      Что известно о взрыве на полигоне под Архангельском

      Он произошел 8 августа вблизи города Северодвинск. В "Росатоме" рассказали, что взрыв произошел во время отработок жидкостной реактивной двигательной установки. Впоследствии представители корпорации уточнили, что испытания проходили на морской платформе, и во время непредвиденной ситуации погибли 5 сотрудников корпорации. Также известно о еще 2 погибших представителях Минобороны РФ.

      Кроме того, пострадали 15 человек, 6 из них находятся в критическом состоянии. По неофициальной информации, все они подверглись радиационному облучению. Зато российские власти убеждают, что те получили травмы средней тяжести, и им провели соответствующие операции. Следовательно, их жизни находятся вне опасности.

      ВЗРЫВ НА ПОЛИГОНЕ ПОД АРХАНГЕЛЬСКОМ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

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      Теги: Новости России Чрезвычайное происшествие Жертвы Взрыв в Архангельске и радиация Взрыв
      Источник: 24 канал
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