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      Кто пойдет в церковь – не заболеет, – депутат призывает идти в храмы, несмотря на карантин

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      Есенович призывает идти в церковь / facebook.com

      Соратница Труханова Ирина Есенович в фейсбуке призывает идти святить пасхальную корзину в церковь, когда в стране уже более 3 тысяч больных коронавирусом.

      В Украине продолжаются карантинные ограничения. И верующих призывают освятить пасхальную корзину не выходя из дома.

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      А вот депутат Одесского городского совета VI и VII созывов от группы "Доверяй делам" Ирина Есенович убеждена, что "те, кто пойдут в церковь – не заболеют".

      Она поделилась своими мыслями в фейсбуке.

      Мой пост о том, что Пасху никто не отменит! Что наша семья будет славить Бога, даже если за это будут расстреливать!
      – заявила Есенович.


      Есенович призывает идти в церковь / скрин 24 канала

      В комментариях под постом можно найти различные реакции:

      Также и ответ самой Ирины Есенович:

      Кстати, это не первый пост Есенович о Пасхе. 8 апреля она поддержала мэра Одессы и убеждена в том, что при любых условиях нельзя отменять празднование Пасхи.

      Коронавирус в Одессе: что известноПо состоянию на 14 апреля от коронавируса в Одессе умер 1 человек.
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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Пасха Карантин в Украине 2020 Новости Одессы
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