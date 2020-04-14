Кто пойдет в церковь – не заболеет, – депутат призывает идти в храмы, несмотря на карантин
Соратница Труханова Ирина Есенович в фейсбуке призывает идти святить пасхальную корзину в церковь, когда в стране уже более 3 тысяч больных коронавирусом.
В Украине продолжаются карантинные ограничения. И верующих призывают освятить пасхальную корзину не выходя из дома.
Важно Продлят ли карантин до мая: прогнозы экспертов
А вот депутат Одесского городского совета VI и VII созывов от группы "Доверяй делам" Ирина Есенович убеждена, что "те, кто пойдут в церковь – не заболеют".
Она поделилась своими мыслями в фейсбуке.
Мой пост о том, что Пасху никто не отменит! Что наша семья будет славить Бога, даже если за это будут расстреливать!
– заявила Есенович.
Есенович призывает идти в церковь / скрин 24 канала
В комментариях под постом можно найти различные реакции:
Также и ответ самой Ирины Есенович:
Кстати, это не первый пост Есенович о Пасхе. 8 апреля она поддержала мэра Одессы и убеждена в том, что при любых условиях нельзя отменять празднование Пасхи.
Коронавирус в Одессе: что известноПо состоянию на 14 апреля от коронавируса в Одессе умер 1 человек.
Также в Одесской области зафиксировали 69 случаев заболевания. В целом в Украине подтвердили 3372 случая, из них 98 летальных и 119 человек уже выздоровели.
Читайте также
-
Уроки "испанки": как мир преодолел экономический кризис 100 лет назадсегодня , 08:15
-
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе: что известносегодня , 08:52
-
Укрпочта предлагает более трех тысяч вакансий: какие именносегодня , 11:40
-
Когда Верховная Рада сможет вернуться к обычному режиму работу: прогноз Разумковасегодня , 09:44
-
Пожар в Чернобыльской зоне 1986 – 2020: впечатляющие фотосегодня , 12:59
-
В Украину идут сильные заморозки: где и когда будет холоднее всегосегодня , 09:50