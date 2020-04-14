Кто пойдет в церковь – не заболеет, – депутат призывает идти в храмы, несмотря на карантин

Соратница Труханова Ирина Есенович в фейсбуке призывает идти святить пасхальную корзину в церковь, когда в стране уже более 3 тысяч больных коронавирусом.

В Украине продолжаются карантинные ограничения. И верующих призывают освятить пасхальную корзину не выходя из дома.

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А вот депутат Одесского городского совета VI и VII созывов от группы "Доверяй делам" Ирина Есенович убеждена, что "те, кто пойдут в церковь – не заболеют".

Она поделилась своими мыслями в фейсбуке.

Мой пост о том, что Пасху никто не отменит! Что наша семья будет славить Бога, даже если за это будут расстреливать!

– заявила Есенович.



Есенович призывает идти в церковь / скрин 24 канала

В комментариях под постом можно найти различные реакции:

Также и ответ самой Ирины Есенович:

Кстати, это не первый пост Есенович о Пасхе. 8 апреля она поддержала мэра Одессы и убеждена в том, что при любых условиях нельзя отменять празднование Пасхи.

Коронавирус в Одессе: что известноПо состоянию на 14 апреля от коронавируса в Одессе умер 1 человек.

Также в Одесской области зафиксировали 69 случаев заболевания. В целом в Украине подтвердили 3372 случая, из них 98 летальных и 119 человек уже выздоровели.