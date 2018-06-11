Кто получит почетные ордена Британской империи от Елизаветы II: назван список

По случаю своего 92-летия Елизаветы II был составлен очередной Birthday Honours – список знаменитостей, которые получат почетные ордена и титулы от Букингемского дворца.

Такая информация появилась в ABS News.

Как известно, список людей, которые должны были прийти на торжественный парад Trooping the Colour в честь дня рождения королевы, совсем скоро будут приглашены в Букингемский дворец для вручения наград.

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Поэтому такой чести удостоились актеры Кира Найтли, Том Харди, Эмма Томпсон, рэпер MS Dynamite, парфюмер Джоан Лесли Малон, футболист Кенни Далглиш, писательница Мэри Бэрд, писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе Кадзуо Исигуро и многие другие.



Том Харди с женой Шарлоттой Райли на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл 19 мая

Голливудский киноактер, изменился до неузнаваемости из-за роли в новой ленте, Том Харди получит титул Командора ордена Британской империи за заслуги в драматическом искусстве. В свою очередь сценаристка Эмма Томпсон будет удостоена высшего звания – Дамы –Командора, а киноактриса Кира Найтли, наоборот, получит меньший титул по рангу – Офицера – за заслуги в драматическом искусстве и благотворительности.

Напомним, что орден Британской империи получил британский музыкант Эд Ширан в конце прошлого года. Такую же награду в 2017-2018 годах году получили барабанщик легендарных The Beatles Ринго Старр, главный редактор Vogue Анна Винтур и британский дизайнер и певица Виктория Бекхэм.