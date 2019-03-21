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      Кто получит в управление украинскую ГТС: ответ руководителя "Нафтогаза" Коболева

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      Украинская ГТС
      Украинская ГТС / Фото из открытых источников

      "Нафтогаз" до 1 января должен подготовить, а затем передать газотранспортную систему Украины в управление новому независимому оператору (анбандлинг). Это одна из ключевых реформ компании.

      Как отметил руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев, сегодня компания, что есть в структуре "Укртрансгаза", не аккумулирует основной актив, то есть ГТС. Следовательно, "Нафтогаз" создает "живую, работающую компанию", которой они передают персонал и процессы, передает "РБК-Украина".

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      По словам Коболева, именно эта компания и станет будущим оператором. И "Нафтогаз" планирует подавать ее на сертификацию регулятору (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – НКРЕКУ).

      Чтобы украинский регулятор сертифицировал ее как независимого оператора, а Энергетическое сообщество признало эту сертификацию, мы должны предоставить всю документальную базу о том, что с 1 января 2020 года эта компания полностью уйдет за пределы НАК "Нафтогаз Украины". Грубо говоря, мы ее продадим или передадим тому, кто ее будет контролировать. Это может быть компания "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ) или любая другая, которую выберет правительство. Изымая эту компанию из структуры "Нафтогаза", и показывая регулятору и нашим европейским партнерам, что подписаны необратимые договора, мы создаем, по нашему мнению, достаточные условия для того, чтобы позволить сертификацию оператора,
      – говорит глава "Нафтогаза".

      В то же время он добавляет, что есть очень простой способ обезопасить компанию от любого влияния "Нафтогаза".

      "Мы кредитуемся в международных финансовых организациях. Все, что нужно сделать, это в рамках наших новых кредитных соглашений включить такое условие: если эта компания к нам возвращается, это дефолт. Я понимаю аргументы, которые против нас выставляют наши оппоненты. Например, о том, что в Украине любой договор можно оспорить. Ну, после решения Конституционного суда о незаконном обогащении, я не могу спорить с этим фактом. Но на практике, в украинских реалиях всегда действует финансовый кнут", – объясняет Коболев.

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      Также он подчеркнул, что в 2019 году "Нафтогаз" будет привлекать большую сумму денег, чтобы накопить газ до конца года для прохождения сложного отопительного периода.

      "Поэтому поставьте нам такие предохранители в кредитные соглашения. И у вас будет стопроцентная гарантия того, что с 1 января анбандлинг произойдет", – подытожил глава украинской государственной нефтегазовой компании.

      Летом 2018 года "Нафтогаз" оценил украинскую газотранспортную систему на уровне 327,921 миллиарда гривен, из них 12,327 миллиарда гривен – на неподконтрольной Украины территории.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ВОКРУГ УКРАИНСКОЙ ГТС:
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      Теги: Новости Украины Андрій Коболев Газ Нафтогаз ГТС
      Источник: 24 Канал
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