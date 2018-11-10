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      Кто получит выгоду от "бутафорских" выборов на оккупированном Донбассе: заявление посольства США

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      Посольство США в Украине в очередной раз раскритиковало выборы на оккупированном Донбассе
      Посольство США в Украине в очередной раз раскритиковало выборы на оккупированном Донбассе / Фото з відкритих джерел

      Посольство США в Украине в очередной раз призвало жителей оккупированного Донбасса не идти на так называемые выборы на оккупированном Донбассе. По их словам, от них выгоду будут иметь только приспешники России.

      Соответствующее заявление ведомство опубликовало в своем Twitter.

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      "Выгоду от завтрашних бутафорских "выборов" будут иметь лишь приспешники России на Востоке Украине, а не украинский народ. Жители Донбасса должны отвергнуть этот фарс и отказаться от участия в нем", – говорится в сообщении.

      Напомним, ранее в посольстве США в Украине отмечали, что Москва только "раздувает конфликт" на Донбассе. Также дипломаты отметили, что "бутафорские" выборы не соответствуют ни Минским соглашениям, ни украинскому законодательству. Плебисцит на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины пройдет 11 ноября.

      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости США Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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